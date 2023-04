AMLO “hipotecó” caso Ayotzinapa al tocarse alto nivel del Ejército: Vidulfo Rosales

El asesor legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa aseguró que el Presidente López Obrador “decidió dar un paso hacia atrás o ya no avanzar” cuando la investigación apuntaba hacia altos rangos de la Sedena.

Por Zacarías Cervantes

Chilpancingo, Guerrero, 26 de abril (ElSur).- Por compromisos políticos “de alto nivel” con el Ejército, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador “hipotecó el caso Ayotzinapa“, denunció ayer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra.

Entrevistado en Chilpancingo antes de una reunión con dirigentes de organizaciones sociales con los que se reunieron para fortalecer el movimiento, el abogado advirtió que, a pesar de ello, los padres de familia “no vamos a quita el dedo del renglón porque para nosotros el nudo para desatar y esclarecer el caso está ahí”.

Al realizar un balance a casi nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Rosales Sierra explicó que vieron un avance hasta el 2021, cuando se lograron las identificaciones de dos estudiantes y se dio con los restos de algunos de ellos.

Recordó que fue en ese año cuando se libró el mayor número de órdenes de aprehensión, y después se estaba perfilando una investigación importante que se vino a terminar en el 2022.

Dijo que el problema es que esa investigación fue derivando hacia la responsabilidad del Ejército mexicano, o que contemplaba a elementos del Ejército mexicano.

“Y cuando la investigación tomó el rumbo hacia las fuerzas militares fue cuando se paró todo. El Presidente decidió dar un paso hacia atrás o ya no avanzar, y empezaron las confrontaciones con los padres en las mesas de diálogo que se tenían”.

El abogado reprochó que a partir de entonces se fue avanzando a “cuenta gotas” en algunos aspectos. Por ejemplo informó que se admitió la revisión de los archivos en los que se encontraron más elementos que colocaron al Ejército como responsable.

Informó que derivado de esa revisión se encontraron 12 evidencias “concretas” de la “responsabilidad plena” del Ejército mexicano, ya no en cuanto a omisión, sino de responsabilidad directa en el caso. Pero añadió que hace falta terminar de cerrar el círculo (en torno al Ejército) para verificar plenamente qué pasó con los jóvenes.

A LAS 10 DE LA NOCHE DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, MILITARES ESTABAN “MOVIENDO” A 38 DE LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS

Detalló que una de las 12 evidencias que se tienen es que a las 10 de la noche del 26 de septiembre del 2014, elementos militares estaban “moviendo” a 38 de los 43 estudiantes desaparecidos, de la barandilla municipal de Iguala a otro punto, tal vez a algunas fosas.

“Por ejemplo, ahí hace falta terminar de verificar los datos de prueba y eso está en los archivos militares. Necesitamos dilucidar esa situación. Si es así, imagínense, estaríamos hablando de (la ubicación) de 38 estudiantes, casi la mayoría”.

El abogado añadió que cuando se encontraron esos elementos en contra del Ejército, se cerró toda posibilidad de seguir adelante “y ya no hay forma de obtener más información”.

Informó que le han pedido al Presidente López Obrador “y creo que él ha hecho lo propio con el Ejército pero éste no ha querido”.

Reprochó que, por el contrario, se dio marcha atrás a lo avanzado, como la cancelación en septiembre pasado de 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas contra militares, de 20 que había contra ellos.

“Había (ordenes de aprehensión) contra generales, un teniente y un coronel. Un teniente está plenamente involucrado, era el responsable de lo que se conoce como Centro Regional de Fusión de Información en Iguala.

Rosales Sierra declaró que a partir de entonces les quedó claro que ya no se iba a seguir nada que fuera en contra de elementos militares.

“Nosotros, ahora, estamos exigiendo en las mesas que como punto uno se tienen que reactivar esas órdenes para avanzar en las investigaciones”, mencionó.

Sin embargo, añadió que el nuevo fiscal del caso les argumenta que no hay pruebas.

Denunció que el diagnóstico que tienen es que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “tiene compromisos de tipo político de muy alto nivel” con la Sedena y por eso pasa por encima del caso Ayotzinapa. Es decir, “se hipoteca el caso Ayotzinapa por los compromisos políticos”.

El abogado añadió que para el Presidente, el caso Ayotzinapa, “pone en riesgo esos compromisos políticos que tiene con el Ejército mexicano y no los va a arriesgar, entonces, para él, es más fácil sacrificar la verdad del caso Ayotzinapa que romper un compromiso político con las fuerzas armadas”.

Advirtió que de parte de los padres “no vamos a quitar el dedo del renglón, porque para nosotros el nudo del caso Ayotzinapa, para desatar y esclarecerlo, no está en otro lado, está ahí”.

Insistió en que lo principal es sacar los archivos de la Sedena, porque todos los datos de prueba ahí están, “el Ejército mexicano tuvo conocimiento de todo lo que pasó de principio a fin”.

CON ZERÓN, ENCINAS EQUIVOCÓ EL PROCEDIMIENTO

El abogado Rosales Sierra, informó que los padres sabían con anticipación de la reunión que tuvo el titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) Alejandro Encinas en Israel, con el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón y que a pesar de que fue una “buena intención”, equivocó el procedimiento y fracasó en su encomienda.

Dijo que Alejandro Encinas está buscando por todos los medios que algunas personas responsables del caso Ayotzinapa puedan colaborar, “pero creemos que se puso en riesgo porque no se siguieron los procedimientos diplomáticos legales que debieron haberse guiado”.

Explicó que lo que hizo fue conseguir una reunión por fuera del Gobierno israelí, como si estuviéramos en México, “pero el Gobierno Israelí, al estilo de Estados Unidos, es muy escrupuloso en cuanto al seguimiento de los procedimientos diplomáticos, y como no se siguieron ahora esté alegando que es un asunto político”.

Dijo que ahora el problema es que Zerón no se comprometió a nada “y usó esa debilidad procesal a su favor para decir que es perseguido político”, a pesar de que dijo que tiene varias acusaciones en su contra, no sólo por el caso de los 43, sino por otros casos de personas acusadas, contra quienes con tal de conseguir la verdad incurrió en tortura.

LLAMA EL VOCERO DE LOS PADRES DE LOS 43 A ORGANIZACIONES A UNIFICAR EL MOVIMIENTO SOCIAL

El vocero de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega propuso ayer a las organizaciones sociales unificar el movimiento, hacer una agenda común de las diferentes demandas, “y darles un cauce de manera organizada”.

Antes de una reunión con dirigentes de distintas agrupaciones sociales, declaró que el movimiento de los padres de los 43 estudiantes debe caminar junto con el movimiento social.

“Para nosotros ya es complicado, no tenemos otra salida, es necesario hacer un reencuentro con las organizaciones para seguir adelante”, dijo a casi nueve años del caso Ayotzinapa.

Una comisión de los padres se reunió ayer en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Chilpancingo con dirigentes de varias organizaciones sociales.

Entre algunos de los representantes de las agrupaciones estuvieron del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Lupita Rodríguez y del Frente de Defensa Popular (FDP).

Melitón Ortega informó que la reunión de ayer se derivó de un acuerdo de la Asamblea Nacional Popular (ANP) del 4 de abril pasado, “para ir fortaleciendo el movimiento y continuar con los enlaces que se mantienen durante más de ocho años de la lucha”, dijo en un receso de la reunión que fue cerrada a los medios de comunicación.

Explicó que la idea de los padres es “ir jalando a las organizaciones para construir la unidad del movimiento ante todos los problemas que estamos enfrentando”.

Anunció que viene otro periodo de lucha a casi nueve años de la desaparición de los estudiantes, “y debemos ir trabajando para convocar a varias actividades con las organizaciones del movimiento social en Guerrero”.

“Para nosotros ya es complicado, no vemos avances en las investigaciones, por eso es necesario hacer un reencuentro con las organizaciones, unificar y hacer una agenda de las diferentes demandas para darles un cauce de manera organizada”, explicó.

Melitón Ortega agregó que pensaron que con el Gobierno de la Cuarta Transformación iba a ser distinto, que habría una transformación de las políticas que venían criminalizando la lucha social, “pero vemos que no hay nada distinto” y que igual de las autoridades de Guerrero “no vemos ningún mensaje para coadyuvar en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, no hemos escuchado nada ni con respecto a otras víctimas, por eso los padres y la lucha social deben caminar juntos, no tenemos otra salida”.

Con respecto a la advertencia del secretario de Seguridad Pública estatal Evelio Méndez Gómez, de que impedirán los bloqueos a la Autopista del Sol dijo que cuarta el derecho de libre manifestación que tienen los ciudadanos en Guerrero.

A pregunta expresa respecto a la vinculación a proceso del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam por tortura y desaparición forzada, Melitón Ortega informó que apenas se van a reunir el 27 de abril con las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y con el titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, y que seguramente les darán a conocer información relacionada con el caso.

“No tenemos detalles, nos hemos enterado a través de los medios de comunicación pero no tenemos información directa, ese día tendremos información de manera directa”, dijo.

Lo mismo respondió con respecto a la reciente búsqueda que se realizó en Apetlanca, municipio de Cuetzala del Progreso.

Dijo que de ello sólo están enterados que se siguen haciendo las búsquedas, pero que no saben si han encontrado algunos indicios del paradero de sus hijos.

El vocero de los padres reprochó que no han tenido la información suficiente de la FGR ni de la Covaj, y que esperan que este 27 de abril tengan información más allá de lo que se han enterado por los medios de comunicación.

Añadió que saben por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que hay información que se niega a proporcionarles la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Nos dicen que tienen el expediente en reserva y que no han querido entregarla a la Fiscalía ni al GIEI, vemos que por eso se detuvo el trabajo y no hay avances en la investigación a los militares que participaron en la desaparición de nuestros hijos”.

Anunció que en la próxima reunión van a pedir al Gobierno federal que se reactiven las ordenes de aprehensión en contra de los militares que fueron canceladas.

Melitón Ortega lamentó que mientras la Sedena cierra la información del caso Ayotzinapa, por otro lado siga con su labor de espionaje en contra del GIEI, los padres y las organizaciones para criminalizar la lucha social.

“Pensábamos que el espionaje era un problema del régimen anterior, pero hoy vemos que sigue en esta administración enfocado en cada una de las actividades en las que participamos”.

