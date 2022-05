FOTOS: Hallan en la Antártida bacterias “hiperresistentes” a los antibióticos

Santiago de Chile, 25 may (EFE).- Un grupo de investigadores de la estatal Universidad de Chile descubrió recientemente en la Antártida bacterias “hiperresistentes” que podrían significar un riesgo para la salud global, alertó este miércoles el centro de estudios.

El hallazgo, que fue publicado en la prestigiosa revista Science of the Total Environment, es “de especial relevancia en el marco del cambio climático, el deshielo de los polos y la crisis de resistencia a antibióticos“, explicó la universidad.

The highly diverse antarctic peninsula soil microbiota as a source of novel resistance genes. – Marcoleta AE et al. – https://t.co/ZiBtsOqZ30 #microbiome

— Microbiome Articles (@microbe_article) December 3, 2021