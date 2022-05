Fallece de un infarto el marido de una de las maestras asesinadas en tiroteo en Texas

Uvalde (EU), 26 may (EFE).- Joe García, el marido de Irma García, una de las profesoras asesinadas en el tiroteo en una escuela en Texas, falleció este jueves tras sufrir un infarto, informaron sus familiares y medios de comunicación locales

Uno de los sobrinos de la maestra, John Martínez, anunció en Twitter que Joe García ha muerto “de pena”.

Recordó que sus tíos se enamoraron cuando estaban en el instituto de secundaria y que dejan cuatro hijos -de 23, 19, 15 y 13 años- huérfanos.

El canal de televisión Fox26 de Houston, que citó a parientes, precisó que Joe García murió de un infarto.

Irma García es una de las dos maestras fallecidas en el tiroteo del martes en una escuela de la localidad texana de Uvalde, donde también perdieron la vida 19 niños.

Joe Garcia, the husband of Irma Garcia, one of two teachers shot and killed in Uvalde, TX on Tuesday, has reportedly suffered a fatal heart attack. Joe and Irma were high school sweethearts and married 24 years. They leave behind four children. pic.twitter.com/Rlk0M2B8nR

— Ernie Zuniga (@Ernie_Zuniga) May 26, 2022