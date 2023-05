AMLO sí demandará al abogado de García Luna; lo vincula a sus opositores en México

Durante el juicio contra García Luna en EU, su abogado César de Castro, intentó que “El Rey” Zambada involucrara al mandatario mexicano con dinero sucio del Cártel de Sinaloa; “miente”, respondió el Presidente sobre esos dichos y sobre la idea de que no lo deja ingresar a México.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente de México anunció hoy que demandará al abogado del Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, declarado culpable de nexos con el narcotráfico y preso en Estados Unidos. César De Castro intentó vincular a Andrés Manuel López Obrador con dinero sucio del Cártel de Sinaloa durante el juicio de Genaro García Luna.

De Castro preguntó insistentemente a Jesús Reynaldo Zambada García, alías “El Rey”, si había financiado a López Obrador en una supuesta campaña contra Vicente Fox Quesada que jamás sucedió. El Presidente ha dicho que tiene evidencia de los vínculos del abogado estadounidense con algunos de sus opositores mexicanos.

“El Rey” Zambada García es hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, jefe del Cartel de Sinaloa. Durante el juicio se supo que operó entre 2001 y 2008, y luego fue detenido en la colonia Lindavista, de la Ciudad de México, por un grupo de la Procuraduría General de la República (PGR) que estaba bajo las órdenes de Arturo Beltrán Leyva. Esto sucedió cuando Calderón y García Luna supuestamente lidiaban una campaña contra los cárteles, algo que ha quedado en entredicho.

“Ya estoy recabando información. Sí voy a presentar demanda en contra del abogado de García Luna. Además sacaron una foto de ese abogado con un abogado mexicano y su esposa, que son muy contrarios a nosotros, seguramente vinculados al bloque de derecha”, indicó López Obrador este viernes en su conferencia matutina.

El mandatario se refirió a una foto de Gina Avilés con De Castro. La mujer es esposa de Ilan Katz Mayo, abogado del bufete Katz y Gudiño, quien según AMLO “siempre ha estado en contra de nosotros”. En el mensaje, la esposa del abogado publicó que el abogado de García Luna le había platicado que “López Obrador no lo deja pisar territorio mexicano”.

“Lo tiene que aclarar y además reparar el daño. Con esto que veo últimamente, me doy cuenta de dónde viene. Buscan involucraros a nosotros para cuando menos lograr lo que siempre ha deseado la mafia del poder, el que se acepte que todos somos iguales, y nosotros no somos corruptos, no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Eso es lo que él tiene que aclarar”, dijo.

“El abogado de García Luna dice que no puede llegar a México porque no lo permito, pero miente”, respondió hoy el Presidente. “Estoy esperando el momento, pero lo voy a hacer [demandarlo], porque con propósitos políticos y de manera tendenciosa quiso involucrarme en el caso de García Luna, va a tener que aclararlo y vamos a pedir reparación del daño, porque no es sólo Andrés Manuel, es el Presidente de México, no puede cualquiera, y menos un extranjero, poner en tela de juicio la integridad y honestidad del Presidente”, agregó.

López Obrador detalló que está viendo “cómo hacer de manera oficial” la demanda, ya que el abogado, que fue de oficio para García Luna, depende de la Fiscalía neoyorkina. “Él le quiso sacar a uno de los testigos, Zambada, de que yo había recibido dinero para una campaña en la que enfrenté a Fox cuando nunca fuimos candidatos rivales. Pero eso lo introdujo, no tenía elementos de ningún tipo, abiertamente era involucrarme, mancharme, calumniarme. Entonces le contesta el testigo y le dice: ‘No, no es cierto’. Le repite no. Ya para que el señor Zambada tenga más firmeza que este abogado, que tenga más apego a la verdad”, argumentó.

Luego del episodio en la Corte de Brooklyn, en febrero pasado, López Obrador aseguró que César de Castro, abogado de Genaro García Luna, es “falsario”, “calumniador” y “chueco”, por su intento de vincularlo con la corrupción y el dinero del narcotráfico.

El mandatario mexicano atribuyó el sigilo a que se está “hablando de la mafia del poder que dominó por mucho tiempo en el país”. Para él, no sólo se trata de la delincuencia organizada, sino también de “la delincuencia de cuello blanco entrelazada, nutrida, alimentada mutuamente”.

“Lo de ayer es una muestra clara, el quererme involucrar este abogado falsario, calumniador, chueco. Resultó más derecho Zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política financiera de cuello blanco que imperó en el país”, sostuvo.