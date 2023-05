Un hombre de EU es declarado inocente tras pasar 33 años en la cárcel por homicidio

Los Ángeles, 26 de mayo (AP) — Un hombre de California que estuvo encarcelado durante 33 años por intento de homicidio ha sido declarado inocente y puesto en libertad, anunció la Fiscalía del condado de Los Ángeles.

Daniel Saldana, de 55 años, fue condenado en 1990 por abrir fuego sobre un auto en que viajaban seis adolescentes que salían de un partido de fútbol americano de su escuela secundaria en el parque Baldwin, al este de Los Ángeles. Dos estudiantes resultaron heridos, pero sobrevivieron.

Los acusados en el ataque dijeron creer que los jóvenes eran miembros de una pandilla, dijeron.

Saldana, que tenía 22 años en el momento del tiroteo y era obrero de la construcción, fue uno de los tres acusados en el ataque. Condenado por intento de homicidio de seis personas y dispararle a un vehículo ocupado, fue sentenciado a 45 años en una prisión estatal.

Saldana asistió a una conferencia de prensa con el fiscal George Gascón en la que se anunció su exoneración el jueves. Dijo que estaba agradecido por su libertad.

