Tribunal Electoral dicta que se bajen videos de AMLO donde pide votar por 4T en 2024

La Sala Superior del TEPJF revirtió la decisión de la Comisión de Quejas del INE, que había rechazado la semana pasada aplicar medidas cautelares contra el Presidente López Obrador por supuesta coacción del voto durante una de sus conferencias matutinas.

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tumbó la decisión que había tomado la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) y ordenó que sí se retiren las conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 9 y 11 de mayo pasados, donde llamó a votar “por la Transformación” en las elecciones del 2024.

La Sala Superior del Tribunal Electoral, por unanimidad y con los votos concurrentes del Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y del Magistrado José Luis Vargas Valdez y el voto a favor de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón y la Magistrada ponente Janine Otálora Malassis, revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual negó las medidas cautelares solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y Jorge Álvarez Máynez, respecto de diversas manifestaciones realizadas por el Presidente en las conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo.

La resolución le da entonces a la Oficina de Presidencia 24 horas máximo para eliminar los videos de sus plataformas –la “mañanera” se transite a diario por YouTube– ya que podría afectar los procesos electorales en proceso (Estado de México y Coahuila) y los del próximo año.

El pleno de la Sala Superior, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, declaró procedentes las medidas cautelares, al considerar que la autoridad no realizó un análisis exhaustivo y contextual, porque no advirtió que los dichos denunciados sí estuvieron vinculados con llamamientos al voto y a no votar por determinadas fuerzas políticas, y esto pudiera influir en los procesos electorales locales que trascurren.

#Boletín | La #SalaSuperior vincula al titular del Ejecutivo Federal a que se abstenga de realizar expresiones y declaraciones de índole electoral en el marco de los procesos electorales. 📰 https://t.co/e4ZzKgNFWR pic.twitter.com/qQKo4fCzAM — TEPJF (@TEPJF_informa) May 27, 2023

Derivado de lo anterior, también se vinculó al Presidente de la República a realizar todas las acciones pertinentes para eliminar y/o modificar el contenido denunciado, y a abstenerse de presentar, difundir y publicar cualquier manifestación que vulnere el principio de imparcialidad y neutralidad.

Y es que la semana pasada, la Comisión de Quejas del INE había rechazado aplicar medidas cautelares contra el Presidente López Obrador por supuesta coacción del voto durante una de sus conferencias matutinas.

La solicitud de medidas cautelares de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), así como de los diputados Jorge Álvarez Máynez y Federico Döring Casar, señala que el presunto delito electoral cometido por el titular del Ejecutivo deriva de las manifestaciones realizadas el 9 y 11 de mayo de este año.

“El colegiado declaró improcedente otorgar la cautelar solicitada y ordenar el retiro parcial de ‘La Mañanera’ denunciada, toda vez que no se advierte urgencia o peligro en la demora que justifique la medida, ya que el Proceso Electoral Federal dará inicio hasta el último cuatrimestre del presente año, aunado a esto, se tratan de publicaciones realizadas en fecha pasada en páginas oficiales y redes sociales, a las que debe mediar la voluntad para acceder y buscar el contenido específico”, determinó la Comisión.

La oposición se quejó de que, durante la “mañanera” del 11 de mayo, López Obrador pidió que en 2024 la ciudadanía vote parejo por Morena y señaló que no sólo deben votar por la o el candidato a la Presidencia, sino también por las y los legisladores de su partido para contar con la mayoría calificada y poder reformar la Constitución.

“Hay que votar no sólo por el candidato a Presidente, hay que votar por los legisladores, por los candidatos a diputados y a senadores para que la transformación cuente con mayoría calificada”, dijo.

“¿Qué es mayoría calificada? Es dos terceras partes, como 66 por ciento de los votos porque se puede tener mayoría simple, 50 más uno, pero eso permite aprobar leyes, reformar leyes, pero no reformar la Constitución”, agregó. Dos días antes también había pedido votar por la Cuarta Transformación.