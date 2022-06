BITS | TMNT: Shredder’s Revenge, un viaje nostálgico ejecutado perfectamente

Este no es cualquier juego de la serie, sino es uno que aprovecha todos los elementos posibles a utilizar para presentarnos uno de los mejores, desde las referencias clásicas, los escenarios, hasta los diferentes personajes que podemos utilizar entre Raphael, Dontalello, Michaelangelo, Leonardo, el Maestro Splinter y hasta April O’Neil.

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Durante los últimos años, el género “beat em up” ha visto una pequeña luz en el horizonte con diferentes lanzamientos que no sólo retoman elementos fieles al género, sino que nos traen nuevas propuestas dentro de franquicias clásicas y algunas nuevas con el fin de revivir uno de los géneros más divertidos y clásicos en los videojuegos, con entregas como Capcom Beat ‘Em Up Bundle, Battletoads o hasta el más reciente relanzamiento del juego de Scott Pilgrim vs the World, entre muchos otros, sin embargo, hay algo muy característico y nostálgico cuando llega una franquicia con la que hemos crecido en figuras de acción, caricaturas y otros videojuegos, tal es el caso de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shedder’s Revenge.

Lo primero que hay que hacer es poner en contexto que es la franquicia de las Tortugas Ninja, no es cualquier juego de la serie, este es uno que aprovecha todos los elementos posibles para presentarnos uno de las mejores entregas, desde las referencias clásicas, los escenarios, los diferentes personajes que podemos utilizar entre ellos Raphael, Dontalello, Michaelangelo, Leonardo, el Maestro Splinter y hasta April O’Neil, además, como una sorpresa adicional al final del juego podremos desbloquear a Casey Jones, para de esta manera tener a todos los personajes posibles que hemos visto durante años en la serie, también podremos jugar con hasta cuatro jugadores y cada uno de los personajes cuenta con movimientos diferentes entre sí, desde el uso tradicional de sus armas características, hasta los movimientos oficiales que podemos realizar.

En cuanto a los controles podemos decir que todos mantienen un esquema básico, sin embargo, las acciones que podemos realizar con las diferentes combinaciones de botones disponibles hacen que el combate pueda ser mas dinámico, desde correr, poder agarrar enemigos y lanzarlos, hasta los diferentes ataques que podemos realizar en los momentos adecuados. El verdadero atractivo del juego se da cuando puedes disfrutarlo con más personas, ya que además de volverse mucho más divertido, el nivel de dificultad en algunos escenarios representa un desafío constante por la cantidad de enemigos que aparecen y claro que se puede pasar de manera solitaria, pero nunca está de más tener un poco de ayuda adicional.

El juego nos presentará una historia como ninguna otra que recorreremos en 16 capítulos y nos llevará por distintas locaciones de la ciudad de Nueva York, la premisa nos presenta cómo Shredder intenta reconstruir a Krang, otro de los villanos más emblemáticos para acabar con la ciudad, además de estos dos emblemáticos, a lo largo de cada episodio enfrentaremos a personajes característicos de la serie como Bebop, Rocksteady, el Rey Rata, Capitán Zorax, Metalhead, entre muchos otros y siempre tendremos un pequeña batalla final con alguno de ellos para poder progresar de capítulo, siendo cada una de ellas muy diferente por lo que no se sienten repetitivas.

Cada nivel resulta bastante peculiar por la manera en que están diseñados, desde mantener una estructura lineal en 2D hasta tomar caminos hacia abajo o arriba, mantener el combate en tierra o hasta experimentar capítulos en el aire, gracias a las patinetas voladoras de nuestros personajes, para de esta manera cambiar un poco la dinámica del juego en repetidas ocasiones.

El detalle a nivel gráfico que nos presenta el juego, aún con su estilo de animaciones en 16-bits, es bastante fiel a la serie y a los juegos clásicos, además de que el desempeño logra darnos una experiencia muy buena y sobre todo especial, combinado con el diseño de cada escenario y la paleta de colores, podemos decir que el juego luce increíble y sí se siente creado para una generación nueva de consolas, a pesar de utilizar un estilo clásico.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shedder’s Revenge ha sido una de las sorpresas más agradables del año, no sólo por el tipo de entrega que representa dentro de un género que ha quedado eclipsado por otros, sino por el uso de la franquicia para revivir tiempos llenos de nostalgia y entregarnos una clásica experiencia de una franquicia clásica.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez