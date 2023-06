No negociaré con el PAN el caso de corrupción inmobiliaria por mi ratificación: Godoy

Ernestina Godoy Ramos señaló en entrevista con Los Periodistas que ella es una Fiscal incómoda para los delincuentes y algunos miembros de la oposición en la Ciudad de México y aseguró que estos motivos provocan que crezca el interés de que no sea ratificada en su cargo.

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que no negociará su ratificación como titular de la dependencia que encabeza con el Partido Acción Nacional (PAN) a cambio de detener las investigaciones en contra del llamado Cártel Inmobiliario, el caso de corrupción registrado en la Alcaldía Benito Juárez que involucra a connotados miembros del partido blanquiazul.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Godoy Ramos, quien asumió el cargo como Fiscal de la Ciudad de México el 10 de enero de 2020 y que busca ratificarse por un periodo de cuatro años más, se calificó como una “Fiscal incómoda” e indicó que si por este motivo debe dejar su cargo lo lamentará, pero dijo, no dejará de hacer su trabajo.

“Uno no puede llegar a eso, haya sido como haya sido, y uno no puede ir dejando, dice el Presidente, jirones de dignidad en el camino. Si el ser una Fiscal incómoda lleva a la no ratificación, lo lamentaré mucho, pero no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. No veo qué se pueda negociar con esta investigación de Benito Juárez. Si hay decisión de colaborar con las investigaciones están los criterios de oportunidad. Si esa es negociación, esa sí, es abierta, legal, de cara a la ciudadanía”.

Godoy Ramos recalcó que es una Fiscal incómoda para los delincuentes y algunos miembros de la oposición en la Ciudad de México y aseguró que estos motivos provocan que crezca el interés de que no sea ratificada en su cargo.

“Soy una Fiscal incómoda para quienes cometen actos de corrupción, para los feminicidas, para quienes agreden a las niñas, a los niños, yo lo sé, soy incómoda. Ellos seguramente están interesados en que no me ratifiquen, soy una Fiscal muy incómoda”.

El pasado mes de mayo, Morena y sus aliados en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron en comisiones un dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía capitalina, con la que buscan que su titular Ernestina Godoy pueda continuar en su cargo por cuatro años más de manera automática y sin mayores trámites. Legisladores de oposición afirmaron que la reforma es una vía fast track para la ratificación de Godoy Ramos.

Al respecto, la Fiscal afirmó que la decisión dependerá de un Consejo judicial ciudadano nombrado por el Congreso, por mayoría calificada. “Ese Consejo judicial ciudadano preguntará al titular si desea ratificarse, si es así entonces entrará a un proceso de evaluación, de escrutinio público para que sean ellos los que valoren si se puede ratificar o no a ese titular, si la decisión es que sí entonces envía la opinión al Ejecutivo y es después devuelto al Congreso de la Ciudad de México para que con mayoría calificada también lo decidan. Si se decide que los méritos o la evolución no es favorable, no hay ratificación y se inicia el procedimiento para el nombramiento de un nuevo Fiscal”.

Ernestina Godoy aseguró que la ratificación por un periodo de cuatro años más al frente de la dependencia permitiría a la Fiscalía afianzarse y reponer el tiempo perdido durante la pandemia, periodo en el que no pudo operar al cien por ciento.

“Es un periodo que ayudaría mucho porque nosotros tomamos protesta como Fiscal el 10 de enero de 2020, dos meses después se encerró la población por la pandemia, la Fiscalía no paró de trabajar ni un solo día, llegamos a tener el 30 por ciento del personal y con eso atendimos, eso digamos que detuvo el ritmo para la transición, porque había que estar atendiendo a la gente, fuimos dando los pasitos que pudimos dar, pero la pandemia sí detuvo el proceso de transición”.

Al ser cuestionada sobre los avances en las investigaciones del Cártel Inmobiliario y las acusaciones de algunos miembros del PAN como Santiago Taboada, actual Alcalde de Benito Juárez, quien ha señalado de manera directa a la Fiscalía capitalina y al Gobierno de la Ciudad de México de persecución política, Ernestina Godoy descartó esta situación y recalcó que la dependencia que encabeza ha sido muy cuidadosa con este caso.

“Están implicando la parte jurídica-procesal con la parte política. Hemos sido muy cuidadosos en la Fiscalía, todo mi equipo está comprometido en eso. En el caso de Benito Juárez no hay persecuciones, todo surge de una explosión, de ahí surge todo, se va dando la investigación y la investigación va abriendo a su vez líneas de investigación. Nuestras investigaciones pueden llegar a que lo presente ante un juez de control o no, nosotros vamos a juez de control cuando tenemos los elementos suficientes para decir ‘te puedo hacer una imputación por esto’. Hay dictámenes contables, información de la UIF, de bancos, están nuestros peritos en materia de contabilidad haciendo los cruces que no son nada sencillos, están los policías de investigación”.

La Fiscal reiteró que las investigaciones no tienen como objetivo perseguir a personajes del PAN y recordó que las pesquisas entorno al Cártel Inmobiliario comenzaron en 2021, a partir de una explosión por una fuga de gas en un inmueble de la colonia de Xoco, en la Alcaldía Benito Juárez.

“No es deliberado, desafortunadamente los tiempos de las investigaciones no van acompasados a los tiempos políticos, esta investigación nosotros la iniciamos hace más de un año cuando fue esa explosión y empezamos a tener resultados a finales del año pasado. No vamos con investigaciones débiles, no vamos con investigaciones de acuerdo con tiempos políticos, vamos de acuerdo se van dando las pruebas, conforme se van consolidando las pruebas”.

La Fiscal Ernestina Godoy recordó que las investigaciones les han permitido descubrir una red de exservidores públicos de varias administraciones que aprovechaban sus cargos para obtener diversos beneficios.

“Es una red, hemos ido descubriendo una red entre exservidores públicos durante varias administraciones que trabajaron que trabajaron con un modus operandi que estamos dando a conocer, la colaboración de un empresario que fue víctima de ese modus operandi nos permitió a nosotros tener mucha mayor claridad en el modus operando y quienes han venido participando. Sí es una investigación fuerte porque no estamos tolerando, no queremos que haya impunidad por salud de la vida pública de México. No es persecución política”.

De acuerdo con la investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), el modus operandi de esta presunta organización delictiva implicaba que servidores públicos de la Benito Juárez establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios. Los acusados autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más en edificios, aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.

El Gobierno capitalino, a través de la Seduvi y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), estima que la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez representa una defraudación de más de 7 mil 142 millones de pesos.

Este esquema de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía abarca las administraciones panistas de Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012), Jorge Romero (2012-2015), Christian Damián Von Roehrich De La Isla (2015-2018) y el actual Alcalde Santiago Taboada.

Finalmente, Ernestina Godoy dijo que aún hay muchas personas que podrían proporcionar información relevante a la Fiscalía capitalina sobre el llamado Cártel Inmobiliario, pero por diversas cuestiones, han decidido mantenerse al margen.

“Yo creo que sí hay gente que puede dar todavía información a la Fiscalía. Se ha acercado mucha gente, toda la información que nos dan siempre la verificamos […] un empresario con mucha valentía nos dio información y eso nos permitió comprobar el modus operandi que nosotros teníamos ya y nos permitió conocer algunos datos de contratos y demás”.

