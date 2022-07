El Financiero: Va por México avanza en disputa por Coahuila; Morena retrocede

La encuesta de El Financiero también dio a conocer que en Coahuila, el priista Manolo Jiménez es la personalidad política más popular, con 32 por ciento de opinión positiva.

Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).- La coalición Va por México lidera las preferencias electorales rumbo a la contienda por la gubernatura de Coahuila en el 2023 al obtener 47 por ciento en julio, mientras que la alianza liderada por Morena captó un 44 por ciento, reveló una encuesta publicada este martes por El Financiero.

De acuerdo con el sondeo realizado por el periodista Alejandro Moreno, el partido oficialista del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con el 40 por ciento de la intención del voto sin aliados, mientras que los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) atrajeron un 21 por ciento cada uno.

El Financiero señaló que con esos resultados la contienda luce muy cerrada rumbo a las elecciones del próximo año en caso de confirmarse las alianzas.

Asimismo, destacó que en el sondeo realizado en junio, Morena y sus aliados aventajaban las preferencias al alcanzar dos puntos porcentuales, sumando así el 46 por ciento de apoyo frente al 44 por ciento de la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD, la cual en julio alcanzó el 47 por ciento de las preferencias.

Por otro lado, el ejercicio estadístico señala que en Coahuila, el priista Manolo Jiménez es la personalidad política más popular, con 32 por ciento de opinión positiva, le sigue el empresario y Senador morenista Armando Guadiana, quien tuvo el 27 por ciento de positivos.

El Financiero afirmó que Jiménez también lidera las preferencias de quién debería ser el candidato o candidata de una alianza opositora a la gubernatura al obtener el 28 por ciento de las menciones entre la población general, 13 puntos más que el panista Guillermo Anaya, que aparece en segundo lugar.

Entre los simpatizantes del PAN, PRI y PRD, el medio dijo que Manolo Jiménez obtuvo una ventaja todavía más clara, con 49 por ciento de las menciones, frente a 18 por ciento de Guillermo Anaya, quien ya fue candidato a la gubernatura en la elección pasada.

El medio preguntó a los entrevistados: “¿Quién prefieren que sea el o la candidata de Morena a Gobernador?”. El 22 por ciento del electorado general eligió a Armando Guadiana y el 43 por ciento de los simpatizantes del partido lo prefieren a él.

Junto a más de mil [email protected] priístas de #Acuña participamos en el Consejo Político Municipal. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Vamos con todo a ganar en el 2023 #Coahuila #México pic.twitter.com/ohfcYuk04u — Manolo Jiménez Salinas (@manolojim) July 17, 2022

Le sigue Luis Fernando Salazar, quien entre la población general captó el 16 por ciento, y entre morenistas 25 por ciento. El tercer lugar lo ocupa Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad, con 10 y 15 por ciento entre esas respectivas poblaciones.

La encuesta del medio nacional agregó que en escenarios hipotéticos, Manolo Jiménez registra entre 40 y 42 por ciento de apoyo, dependiendo de quién sea su principal oponente. Del lado de Morena, Guadiana capta 44 por ciento, es decir, cuatro puntos más que Jiménez.

Por su parte, Ricardo Mejía cuenta con un 41 por ciento, un punto abajo del abanderado aliancista. Y Luis Fernando Salazar obtiene 40 por ciento, también un punto abajo de Jiménez.

La encuesta de El Financiero fue realizada vía telefónica a 600 adultos del 14 al 18 de julio de 2022. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares. Con un nivel confianza de 95 por ciento, el margen de error de las estimaciones es de +/- 4.0 por ciento.