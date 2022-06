El bloque opositor tiene problemas: dos encuestas dan Edomex y Coahuila a Morena

Tanto en el Estado de México como en Coahuila, Morena capta el mayor porcentaje de la intención del voto, por arriba de la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- Morena lidera las preferencias rumbo a la contienda por la gubernatura del Estado de México en el 2023 al aventajar en ocho puntos a la alianza opositora Va por México, reveló una encuesta publicada este miércoles por El Financiero.

De acuerdo con el sondeo realizado por el periodista Alejandro Moreno, el partido oficialista del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con el 46 por ciento de la intención del voto, mientras que la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) obtuvo el 38 por ciento.

En la encuesta también se dio a conocer que en Coahuila, Morena va en empate estadístico con la alianza del PAN, PRI y PRD, en donde captaron el 46 por ciento y el 44 de las preferencias electorales, respectivamente.

Por otro lado, el ejercicio estadístico señala que en el Estado de México, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, es la personalidad política más popular y más conocida en la entidad, con 33 por ciento de opinión positiva y 74 por ciento de conocimiento.

Detrás de ella se encuentran las priistas Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral, con 26 y 25 por ciento de opinión positiva, y niveles de conocimiento de 61 y 64 por ciento. Mientras que el Senador morenista Higinio Martínez obtiene 19 por ciento de opinión positiva y un nivel de conocimiento de su nombre del 61 por ciento.

El medio preguntó a los entrevistados: “¿Quién prefieren que sea el o la candidata de Morena a Gobernador?”. El 29 por ciento eligió a Delfina Gómez, más que el doble que Higinio Martínez, quien obtuvo el 12 por ciento.

El Financiero destacó que entre simpatizantes de Morena, la ventaja de Delfina es de tres a uno, con un 47 por ciento de las menciones a favor de titular de la SEP, frente al 15 por ciento del Senador Martínez.

Y en cuanto a los posibles candidatos de la alianza opositora Va por México para esta contienda, Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral destacan en las preferencias, con el 19 y 17 por ciento, en ese orden. Entre los simpatizantes del PAN, PRI y PRD, Herrera capta 37 por ciento de las preferencias, mientras que Del Moral cuenta con el 23 por ciento.

La encuesta del medio nacional agregó que en un careo hipotético con Delfina Gómez como abanderada de Morena y sus aliados, Ana Lilia Herrera, de la alianza PAN-PRI-PRD, y Juan Zepeda, como candidato de MC, la titular de la SEP encabeza las preferencias con el 43 por ciento, mientras que Herrera se ubica siete puntos abajo, con un 36 por ciento de las preferencias, y Zepeda capta el 13 por ciento.

ELECCIONES EN COAHUILA

Por otro lado, la encuesta de El Financiero mostró que en Coahuila, las figuras políticas más populares son el priista Manolo Jiménez, con el 37 por ciento de opinión positiva y un 69 por ciento de conocimiento; mientras que el panista Guillermo Anaya, captó el 36 por ciento de opiniones positivas y un conocimiento de 78 por ciento.

Jiménez encabeza las preferencias para ser candidato de la alianza, con 22 por ciento de apoyo entre la población general y 38 por ciento entre simpatizantes del PAN, PRI y PRD.

En tanto, el morenista Armando Guadiana tiene 33 por ciento de opinión favorable y 78 por ciento de conocimiento, y encabeza las preferencias para ser el candidato de Morena, con 25 por ciento de menciones entre población general y 45 por ciento entre morenistas.

En un careo hipotético planteado por El Financiero, Jiménez y Guadiana se encuentran en empate estadístico, con 42 y 43 por ciento de apoyo, respectivamente, mientras que algún candidato de MC, aún sin especificar, captaría el 10 por ciento.

La encuesta de El Financiero fue realizada vía telefónica a 600 adultos del 13 al 16 de junio de 2022. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares. Con un nivel confianza de 95 por ciento, el margen de error de las estimaciones es de +/- 4.0 por ciento.

ENCUESTA DE MASSIVE CALLER

Mientras que una encuesta realizada por Massive Caller muestra que el 37.8 por ciento del electorado eligió a Morena entre sus preferencias para las elecciones de Gobernador o Gobernadora del Estado de México.

Por otro lado, el 33.4 por ciento dijo en junio que votaría por la coalición del PAN, PRI y PRD; el 5.7 por ciento manifestó que votaría por Movimiento Ciudadano (MC); el 5.4 por ciento por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); el dos por ciento por otro partido sin especificar cuál y el 15.6 por ciento aún no decide.

Al igual que en el sondeo de El Financiero, los últimos datos de la encuestadora revelan que la mayoría de los entrevistados (37.4 por ciento) considera que Delfina Gómez es la mejor capacitada para gobernar el Estado de México y en segundo lugar se encuentra el Diputado panista, Enrique Vargas del Villar, con el 32.6 por ciento. Y en un cuarto y último careo, se dio a conocer que el 41 por ciento votaría por Delfina Gómez y el 27.2 por ciento lo haría por la Diputada del PRI, Alejandra del Moral.

En cuanto a la elección en Coahuila, el sondeo reveló que el 39.7 por ciento votaría por Morena en el 2023; el 34.8 por ciento por el PRI; el 8.5 por ciento por el PAN; el 3.7 por ciento por otro partido, mientras que el 13.3 por ciento no ha tomado una decisión.

Sobre los posibles candidatos, Guillermo Anaya por el PAN, tiene el 35.3 por ciento de las preferencias; Manolo Jiménez del PRI, el 53.2 por ciento; y Luis Fernando Salazar Fernández de Morena, el 25.4 por ciento.