EU devuelve manuscrito de Hernán Cortés a México; irá al Archivo General de la Nación

BOSTON, 26 de julio (AP).— Un manuscrito de hace casi 500 años firmado por el conquistador español Hernán Cortés en 1527 fue devuelto al Archivo General de la Nación de México, informaron funcionarios federales de Estados Unidos el martes.

El documento es una orden de pago firmada por Cortés el 27 de abril de 1527, en la que se autoriza la compra de azúcar rosada para una farmacia a cambio de 12 pesos de oro.

Se cree que la orden de compra es uno de varios objetos que fueron retirados de manera ilegal de una colección de documentos sobre una expedición española a Centroamérica en 1527, la cual se encuentra almacenada en el Archivo General de la Nación.

