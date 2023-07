EU tiene restos de ovnis y seres “no humanos”, revelan tres expertos ante el Congreso

Tres expertos en ovnis o los llamados fenómenos anómalos no identificados rindieron testimonio en la Cámara de Representantes, donde revelaron que el Gobierno de EU tiene restos de naves y seres “no humanos”.

Por Jesús García

Los Ángeles, 26 de julio (LaOpinión).- En la esperada audiencia sobre ovnis o Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP) en la Cámara de Representantes se reveló que el Gobierno de Estados Unidos tiene en sus posesión restos de naves y de seres “no humanos”, según los testimonios ante el Subcomité de Seguridad Nacional, Frontera y Relaciones Exteriores.

La representante republicana Nancy Mace (Carolina del Sur) cuestionó sobre posibles naves extraterrestres que se hubieran estrellado y que se recuperaron los cuerpos de pilotos.

“Como he dicho públicamente […] los productos biológicos vinieron con algunas de estas recuperaciones”, respondió David Grusch, quien dirigió el Grupo de Trabajo de UAP en el Departamento de Defensa.

Mace insistió en si estos restos eran humanos o no humanos.

“No humanos”, dijo Grush.

El demócrata Robert García (California) preguntó también a Grush si creía que el Gobierno de EU tenía en su posesión alguna UAP u ovni.

“Definitivamente, basado en las entrevistass de 40 testigos durante cuatro años… Conozco la ubicación exacta”, afirmó.

Previamente, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) preguntó sobre a quién cuestionar sobre la información de UAP en el Gobierno federal.

“Le puedo dar esa información en privado”, dijo Grush.

En los últimos meses ha habido un aumento del interés en el Congreso sobre los llamados UAP, antes referidos como ovnis, luego de que el Pentágono reconociera que ha investigado más de 800 fenómenos de ese tipo, aunque no ha revelado detalles.

“Vamos a descubrir el encubrimiento y espero que esto sea solo el comienzo de muchas más audiencias y muchas más personas se presenten al respecto”, dijo el representante republicano Tim Burchett (Tennessee).

El republicano Glenn Grothman (Wisconsin) fue quien presidió la audiencia, la cual despertó curiosidad y suspicacia, pero incluso él mismo bromeó al iniciar los cuestionamientos.

Time Burchett: “Are you aware of people who have been harmed protecting extraterrestrial technologies?”

David Grusch: “Yes”#UAPHearing #UAP #UFOX pic.twitter.com/hYEHWce8NC — UAP Files – Jimmy (@UAPFilesPodcast) July 26, 2023

“Bienvenidos al subcomité más emocionante del Congreso esta semana”, expresó con una sonrisa el presidente del subcomité.

ALGUNOS AVISTAMIENTOS UAP

En la audiencia también estuvo Ryan Graves, director ejecutivo de Estadounidenses por la Seguridad Aeroespacial, una organización que se define como “dirigida por pilotos militares”, quien narró que era piloto de F-18 estacionado en Virginia Beach en 2014 cuando su escuadrón comenzó a detectar objetos desconocidos.

“Eran como cubos de color gris oscuro o negro”, dijo. “Dentro de una esfera transparente, donde el vértice o las puntas de los cubos tocaban el interior de esa esfera”.

Agregó que un compañero piloto le contó sobre otro incidente a unas 10 millas de la costa, el cual involucró un UAP de entre cinco y 15 pies de diámetro.

Act Fighter Pilot Ryan Graves | UAP Hearing “UAP described as a dark grey or black cube inside of a clear sphere”#uaphearing #UFO #UAP #UFOX pic.twitter.com/GLRGh8O5ap — UAP Files – Jimmy (@UAPFilesPodcast) July 26, 2023

“Si todos pudieran ver los datos del sensor y del video que presencié, nuestra conversación nacional cambiaría”, dijo Graves. “Insto a que dejemos de lado el estigma y abordemos el problema de seguridad que representa este tema”.

El Pentágono ha dicho que investiga si esos avistamientos son naves de tecnología extranjera, no necesariamente extraterrestre, pero Graves consideró que incluso bajo esa premisa se debería tomar en consideración la seguridad nacional.

“Si los UAP son drones extranjeros, es un problema urgente de seguridad nacional”, enfatizó. “Si son otra cosa, son un problema para la ciencia. En cualquier caso, los objetos no identificados son una preocupación para la seguridad de los vuelos. El pueblo estadounidense merece saber lo que está sucediendo en nuestros cielos”.

El comandante David Fravor, exoficial al mando del Escuadrón Black Aces de la Marina de los EU, también narró un encuentro con UAP en 2004 en California.

David Grusch | RYan Graves | David Fravor | UAP Hearing | UAP Advanced Technology. “we have nothing that can come down from space hang out for three hours and go back again”#uaphearing #UAP #UFO pic.twitter.com/YGBTdaT4ST — UAP Files – Jimmy (@UAPFilesPodcast) July 26, 2023

Se trató, dijo, de un objeto liso de forma ovalada qe flotaba sobre la costa californiana, luego aceleró y desapareció.

“Creo que lo que experimentamos fue, como dije, mucho más allá de las capacidades materiales de la ciencia que teníamos en ese momento, que tenemos actualmente o que tendremos en los próximos 10 a 20 años”, consideró.

QUÉ SIGUE SOBRE LOS OVNIS

Si bien la audiencia es un paso importante para intentar conocer más dellares del fenómeno UAP en EU, en el Senado es donde podría avanzar con mayor seriedad el tema, debido a un proyecto de ley que obligaría al Gobierno estadounidense a revelar información sobre estos hechos.

“El público estadounidense tiene derecho a aprender sobre tecnologías de origen desconocido, inteligencia no humana y fenómenos inexplicables”, consideró el líder del Senado, Chuck Schumer (Nueva York), la semana pasada al presentar el proyecto bipartidista.

