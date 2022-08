Un millón de personas han muerto por COVID en 2022: OMS; reitera acelerar vacunación

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS).- El número de muertes confirmadas por la COVID-19 en 2022 a nivel mundial ha superado el millón, según ha anunciado este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La cifra real, sin embargo, es probablemente mucho mayor, ya que aunque en 2021 se registraron más de 3.5 millones de muertes por la COVID-19 en todo el mundo, muchos países, entre ellos España, ya no hacen un seguimiento ni notifican los casos y las muertes con la misma precisión.

“Cruzamos el trágico hito de un millón de muertes reportadas por la COVID-19 en lo que va del año. No podemos decir que estamos aprendiendo a vivir con la COVID-19 cuando sólo este año han muerto un millón de personas, cuando tenemos todas las herramientas necesarias para prevenir estas muertes”, ha lamentado Tedros en rueda de prensa.

Por ello, el máximo dirigente de la OMS ha pedido a todos los gobiernos que “redoblen sus esfuerzos” para vacunar a todos los trabajadores de la salud, a las personas mayores y a otras personas de mayor riesgo. El objetivo de la OMS es lograr una cobertura vacunal del 70 por ciento para toda la población mundial.

"Only 10 countries still have <10% coverage, most of which are facing humanitarian emergencies. It’s pleasing to see that coverage of high-priority groups is improving, with many countries making impressive progress towards vaccinating 100% of 👩‍⚕️ & older people"-@DrTedros

