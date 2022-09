AMLO alerta otra vez por provocadores; pide marchas pacíficas y día de luto nacional

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que hoy es un día de luto nacional, ya que se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como cada año, se tienen programadas diversas marchas para exigir justicia en el caso, por lo que pidió protestar de manera pacífica y estar alerta por los provocadores que suelen aparecer en las movilizaciones.

López Obrador aprovechó para enviar un abrazo a los padres y las madres de los jóvenes que desaparecieron en septiembre de 2014. También dijo que “hay, como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego”, pues “hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables”.

“Hay quienes quisieran que nosotros calláramos, que no cumpliéramos con nuestro compromiso de justicia. Hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble, que se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad y nada ni nadie va a detener este proceso de transformación del país”, agregó.

Por ello, el mandatario mexicano hizo un llamado a tener esa seguridad, “garantizando en cualquier circunstancia la libertad de manifestación, de expresión, el derecho a disentir, el derecho a la manifestación”.

“Lo único es evitar la violencia porque no es nuevo. Ya llevamos años practicando la no violencia en nuestra lucha por la justicia porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia y hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica, la no violencia”, exhortó.