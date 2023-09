Luis Alberto y Francisco, los agresores de Neto, se entregan a autoridades en Puebla

Luis Alberto y Francisco Rodolfo R.F, identificados como principales agresores, acudieron hoy de forma voluntaria a la Fiscalía y ya están a disposición de la autoridad judicial.

Por Magarely Hernández

Puebla, 26 de septiembre (AmbasManos).- Los gemelos Luis Alberto y Francisco Rodolfo R.F, identificados como los principales agresores de Neto Calderón, se entregaron voluntariamente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Sabedores de que existía una orden de aprehensión en su contra, este lunes 25 de septiembre acudieron a la FGE para enfrentar las acusaciones en su contra y ya están a disposición de la autoridad judicial.

La Fiscalía de Puebla no ha querido revelar qué delitos les imputará, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal solo mencionó en una conferencia de prensa que podrían ser dos.

La @FiscaliaPuebla informa que hoy 2 hermanos acudieron voluntariamente ante la FGE sabedores que esta Institución les buscaba para aprehenderlos por hechos en agravio de un joven en Angelópolis; fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su presunta participación. pic.twitter.com/U4gg2zYqAN — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 25, 2023

ESCUELAS EXPULSAN A SUS ALUMNOS POR PROTAGONIZAR GOLPIZA EN LA ESTRELLA DE PUEBLA

A Neto Calderón lo golpearon brutalmente en la Isla de Angelópolis, frente a la Estrella de Puebla, la noche del pasado 9 de septiembre. La Fiscalía identificó a siete agresores; entre ellos los gemelos, quienes estudiaban en la Universidad Anáhuac y que la institución expulsó.

De los otros agresores se sabe que estudiaban en el Tec de Monterrey y también fueron dados de baja de forma definitiva.

La Fiscalía de Puebla solicitó órdenes de aprehensión en su contra, pero el fiscal general reveló el pasado 21 de septiembre que posiblemente ya no estaban en el país. Así que la institución solicitó apoyo de la Interpol.

El rector de la @UAnahuacPuebla, José Gerardo Mata Temoltzin, dijo que ya fueron expulsados los gemelos que golpearon a Neto Calderón.#AmbasManos | @Paola_Macuitl

🔗 https://t.co/mqpCOd7J2w pic.twitter.com/MGSj7VKoMD — Ambas Manos (@Ambas_Manos) September 16, 2023

También comentó que los siete jóvenes promovieron amparos para que no los arrestaran, pero prometió que serían presentados ante un Juez.

CATEAN NEGOCIO DEL PADRE DE LOS GEMELOS AGRESORES DE NETO CALDERÓN

Precisamente el pasado 14 de septiembre agentes ministeriales catearon una vivienda donde presuntamente vivían los gemelos, así como un negocio propiedad de su padre.

Un día después, dieron de alta a Neto Calderón, pero resulró con fractura en la base ocular. Sin embargo, los médicos iban a esperar a que desinflamara para valorar si lo someten a una cirugía o no.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

De los cinco agresores restantes se desconoce su paradero, la Fiscalía de Puebla dijo que “en cuanto el caso lo permita, ampliarán la información”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Ambas Manos https://www.sinembargo.mx/author/ambasmanos