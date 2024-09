El INE no ha sido notificado sobre la suspensión contra elección del PJF: Taddei

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– Guadalupe Taddei Zavala, Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmó este jueves que no ha sido notificada de ninguna suspensión de la elección de los miembros del Poder Judicial, aprobada con la reciente Reforma Judicial.

En un encuentro con medios de comunicación, Taddei Zavala aseguró que el INE no ha sido informado de ninguna suspensión de la eventual elección de integrantes del Poder Judicial que tendrá que organizar.

“Mi postura es esperar a que llegue, cómo viene, analizarlo jurídicamente y ver cuál es lo procedente. No sólo soy yo, somos 11 consejeros que tendremos que asumir una postura. Yo estaré esperando a que nos llegue la suspensión, hasta este momento no hemos sido notificados, en cuanto eso suceda, habremos de hacer el comunicado correspondiente”, declaró.

La Consejera presidenta mencionó que en caso de suspenderse, tendría que llegar el documento a la oficialía de partes del Instituto, y que posteriormente “habría que ver cuál es el procedimiento, por eso digo que el análisis es jurídico”.

El pasado 19 de septiembre, Taddei Zavala confirmó que el Consejo General llevaría a cabo una sesión para arrancar con el proceso electoral del Poder Judicial 2024-2025, tras la aprobación y publicación de la reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Consejera presidenta añadió que desde el INE se está elaborando un documento en el que se especificarán los requerimientos necesarios para el proceso electoral, y que este será presentado al Senado para que las y los legisladores aclaren dudas que todavía se tienen sobre cómo se realizará la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

“Hay muchas dificultades operativas, que es en lo que estamos trabajando, pero para esto contamos con muchas áreas técnicas altamente calificadas, con los delegados y delegadas”, agregó.

Taddei Zavala explicó que para este año el INE no cuenta con presupuesto destinado a la elección, ya que el Congreso no tenía prevista la reforma cuando se aprobó la partida presupuestaria del Instituto. “Para este año no hay presupuesto, esto no estaba contemplado el año pasado, por tanto, esto no se consideró en el presupuesto. Sin embargo, estos tiempos nos alcanzan para, y deberán de alcanzarnos además, para incluir en el presupuesto 2025, todo lo que tiene que ver con el presupuesto de esta elección”, aclaró.