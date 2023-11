Emboscada contra elementos del Ejército en Chiapas deja un soldado muerto y 2 heridos

Sujetos armados fuego contra los militares desde un cerro en Maravilla Tenejapa, frontera con Guatemala.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- Presuntos integrantes de un grupo criminal asesinó a un soldado del Ejército mexicano y dejó a dos más heridos en el municipio de Maravilla Teneapa, Chiapas.

Desde el cerro de la localidad, los sujetos armados abrieron fuego contra los militares que realizaban tareas de reconocimiento en un camino de terracería.

El ataque armado ocurrió cerca de las 22:30 horas de ayer, en una zona ubicada entre los poblados de Loma Bonita y Guadalupe Miramar del mismo municipio chiapaneco.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) informó que el soldado que perdió la vida fue identificado como Hermenegildo “N”, quien ostentaba el cargo de cabo y murió tras recibir un impacto de arma de fuego en el lado derecho del pecho, debajo de la clavícula.

En cuanto a los militares que resultaron lesionados, se dio a conocer que se trata de un Subteniente de Infantería y un Cabo de Infantería, los cuales fueron trasladados a una unidad médica para su atención inmediata.

Los elementos de la Sedena iban a bordo de un convoy perteneciente a la 12 Compañía de Infantería no Encuadrada, con sede en Maravilla Tenejapa.

Horas antes, en el mismo municipio, fue localizada en el Parque Central, una motocicleta con una hielera que contenía restos humanos, pero hasta el momento se desconoce su identidad.

Al lugar del hallazgo arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y de las fuerzas federales para llevar a cabo el levantamiento de los restos humanos, así como el acordonamiento del área y el peritaje correspondiente.