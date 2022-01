El drama se apoderará de Netflix: anuncia su LISTA de novelas para este 2022

Los dramas son un éxito en la plataforma de Netflix, y sí están cargados de intriga, misterio y contados a través de caras conocidas representan la fórmula perfecta. El servicio de streaming sabe bien que sus usuarios aman las novelas y ya calienta motores para llevar a sus pantallas una buena dosis de varios títulos que aquí compartimos.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– Seguramente te has preguntado ¿por qué Yo soy Betty, la fea no baja del Top 10 de los más visto en Netflix? La respuesta es simple: Nos encanta el drama. No hay más.

Las telenovelas han acompañado por décadas al público mexicano y conocemos de pies a cabeza su formato, identificamos inmediatamente al personaje bueno, al malo, y sabemos que sus ingredientes principales son la intriga, el engaño y mares de drama, mucho drama. Esperamos capítulo a capítulo una dosis de estos elementos hasta el concluyente close up de cinco segundos de duración que nos indica que el episodio del día ha terminado.

Por supuesto su camino a través de los años las ha obligado a evolucionar y trascender de la televisión pública o de paga a las pantallas de streaming, como ahora es el caso de Netflix.

Hoy las historias se nutren de nuevos códigos que yacen también en características de las series estadounidenses como, por ejemplo. en vez de darnos las decenas de capítulos, ahora son más racionados y con tiempo de espera entre temporadas. Por supuesto, ya nadie nos da horario, nosotros elegimos cuándo y dónde verlas.

La producción también es totalmente diferente, pues ahora se tienen mejores herramientas y más presupuesto para llevar las historias a las pantallas con espectaculares locaciones y hasta efectos especiales.

Netflix sabe bien lo anterior y gracias a una cuesta realizada por Netquest para este servicio de streaming ha terminado por confirmar que el 71 por ciento de los mil usurarios consultados en un muestreo aman el drama y que eligen este género por encima de otro.

Por ello la plataforma ha decidido apostar este 2022 por las novelas que, como ellos han recalcado, llevan la “N de Netflix”, su sello distinguido.

El servicio de Netflix ya ha sorprendido a sus usuarios que han colocado en los más popular a historias como Oscuro deseo, ¿Quién mató a Sara? o Madre sólo hay dos, así que ahora llegará con nuevos títulos y segundas o terceras partes de los mismos.

No te contamos más, te compartimos las novelas que llenarán de intriga a la plataforma:

¿QUIÉN MATÓ A SARA? 3

A través de sus temporadas hemos tratado de averiguar quién es el verdadero culpable detrás del asesinato de Sara, creímos habernos acercado en la segunda tanda de capítulos, pero la trama nos dio la vuelta.

¿A qué se refería Nicandro cuando mencionó que no fue Marifer sino “nosotros” quienes la mataron? ¿Quién lo hizo realmente? La tercera temporada de esta historia podría revelarlo.

Para esta nueva entrega los actores Rebecca Jones y Jean Reno se unen al elenco.

La serie estrena en junio de 2022

DONDE HUBO FUEGO

José Ignacio Valenzuela “El Chascas”, el mismo detrás de ¿Quién mató a Sara?, vuelve a compartir con Netflix todo su drama después de prepararse y aprender sobre el formato de las series estadounidenses de gran éxito, ahora para volver con Donde hubo fuego.

La serie es un homenaje a las mujeres y hombres que exponen sus vidas para salvarnos con la actuación de Eduardo Capetillo (quien regresa después de 9 años a la televisión), Itatí Cantoral, Iván Amozurrutia, Antonio Sotillo, Polo Morín, Daniel Gama, Humberto Busto, Oka Giner, Plutarco Haza y Esmeralda Pimentel.

Sin detalles aún por la trama, Netflix ha revelado que la atención se centrará en lo que ocurre dentro y fuera de una estación de bomberos, y donde la aventura y romance tendrán lugar exclusivo.

REBELDE 2

La ultimo capítulo de la nueva generación de Rebelde nos dejó picados, el destino de los nuevos integrantes de la banda y la desertora de MJ nos dejó colgando de un hilo. Ahora para este nueva temporada el drama seguirá de la mano de Okane, el nuevo alumno interpretado por el músico, cantante y productor mexicano Saak, que hará arder al EWS.

PÁLPITO

Ya vimos que las producciones colombianas encantan a los mexicanos, y este año llegará una directo de este país, la sinopsis reza así:

“La esposa de Simón es asesinada para extraerle el corazón y trasplantárselo a Camila, la mujer de un hombre adinerado. En busca de venganza, Simón se sumerge en el peligroso mundo del tráfico de órganos. En su frenética búsqueda, el destino hará que se enamore de Camila, la mujer que sobrevivió gracias al corazón de su esposa asesinada. El clímax llegará cuando ambos descubran la verdad”.

¿Así o más drama?

La nueva producción, protagonizada por Ana Lucía Domínguez, Michel Brown y Sebastián Martínez, ya tiene fecha de estreno y arribará el 6 de abril.

TRIADA

Las formulas que han salido bien deben de repetirse, y este es el caso de la dupla de Maite Perroni y la creadora de Oscuro deseo, Leticia López Margalli que regresan juntas en un nuevo drama acompañado de mucho misterio.

El pasado será clave para esta historia, pues sus personajes deberán de sumergirse en él para desentrañar los secretos más oscuros de sus vidas.

Lo único que ya está más que confirmado sobre esta nueva serie es el elenco confirmado además de Perroni por David Chocarro, Ofelia Medina, Nuria Bages, Flavio Medina, Ana Layevska, Rodrigo Cachero, Daniella Valdez y Aldo Gallardo.

MADRE DE ALQUILER

Es un confort ver las caras de nuestros actores preferidos en las series nuevas, pero también resulta agradable ver nuevos rostros como el de Shaní Lozano protagonizando una historia sobre una mujer indígena que alquila su vientre a una poderosa familia.

El drama enciende cuando la joven descubre años después que todo lo que creyó de su embarazo no era cierto.

La historia producida por Argos ahonda en el significado de la maternidad a la vez que “vive un romance repleto de contradicciones en medio de una sociedad llena de prejuicios”.

Bianka Estrada https://www.sinembargo.mx/author/biankaestrada Me gusta hablar sobre series, películas, documentales y mucho streaming. Cine mexicano para todos. Le busco el otro lado al entretenimiento: el social. Datos y datos para no aburrirnos.