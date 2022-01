AMLO anuncia una gira por el país para informar todo sobre la Reforma Eléctrica

El Presidente López Obrador dijo que aunque él no pueda acudir a todo el país, irán los secretarios del Estado a informar sobre la Reforma Eléctrica y que incluso acudirán a las “mañaneras” para dar a conocer en qué consiste la iniciativa de ley y por qué se está proponiendo esta reforma.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este jueves que una vez que terminen los foros del Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión, su Gobierno realizará una gira por México para informar sobre la Reforma Eléctrica.

“Una vez que terminen, nosotros también queremos informar porque yo envié la iniciativa de reforma y quiero que el pueblo de México sepa qué es lo que estoy proponiendo. Por qué es esta reforma, en qué se beneficia el pueblo. Dar mi punto de vista a todos los mexicanos”, dijo en conferencia de prensa matutina.

“Que no suceda lo que pasó anteriormente con las llamadas reformas estructurales, que la gente no sabía de qué se trataba, eran acuerdos cupulares, de la llamada clase política y el pueblo no tenía información, así aprobaron la Reforma Energética, la Reforma Educativa, la Reforma Fiscal, eso perjudica al pueblo. Hay que garantizar el derecho a la información”, añadió el mandatario desde Palacio Nacional.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que aunque él no pueda acudir a todo el país, irán los secretarios del Estado a informar. “Y van a venir aquí también para informar en qué consiste la iniciativa de ley, qué dicen los artículos, por qué se está proponiendo esta reforma”.

“Desde luego ya se sabe qué es para que ya no haya abusos. Que las grandes corporaciones paguen menos por la luz que los que tienen una tienda de abarrotes, que se revisen cuánto subsidio se entrega a las empresas extranjeras, que se hable sobre la intención perversa de destruir a la CFE para que todo el mercado eléctrico quede en manos de las empresas sobre todo extrajeras”, apuntó.

La Cámara de Diputados inició el pasado 17 de enero los foros del Parlamento Abierto para analizar la Reforma Energética del Presidente López Obrador, en las que discutirán la iniciativa en 19 reuniones durante un mes con el fin de presumiblemente votarla la primera semana de marzo, aunque la oposición se opone a que sea antes de las elecciones del próximo 5 de junio.

#ConferenciaPresidente | Para informar a la población sobre la #ReformaEléctrica, el presidente @lopezobrador_ anunció una gira por el país. https://t.co/kqtszZOe9P — CFEmx (@CFEmx) January 27, 2022

Para la ceremonia inaugural del Parlamento Abierto, se invitó a las y los gobernadores del país a analizar con especialistas, legisladores, mandatarios, empresarios y autoridades; sin embargo, de los 32 mandatarios estatales, sólo asistieron 10 gobernadores de manera presencial, uno de manera virtual y tres más enviaron a un representante, con una abrumadora mayoría morenista, que respaldó el proyecto en cuestión.

La reforma causa controversia porque limita a 46 por ciento la participación de entes privados en la generación eléctrica, elimina los reguladores autónomos y prioriza el despacho de las plantas de la empresa del Estado, incluyendo las de combustibles fósiles, sobre las renovables de privados, por lo que podría contravenir al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).