DEA destituyó a su exdirector en México por mala conducta y vínculos inadecuados: WP

Nick Palmeri fue señalado de hacer uso indebido de fondos para adquirir artículos para su fiesta de cumpleaños, y otros “no permitidos” durante sus viajes como director regional de la DEA.

Por Carlos Álvarez Acevedo

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La oficina de México de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), “estuvo en crisis durante más de seis meses con un director llamado a Washington mientras los investigadores investigaban su conducta, según funcionarios estadounidenses actuales y anteriores”, según reportó, el 27 de enero de 2023, la periodista Mary Beth Sheridan, corresponsal para México y Centroamérica del diario estadounidense The Washington Post (WP).

El 25 de enero de 2023, el organismo de control del Departamento de Justicia de EU reveló que un director regional de la DEA -que supervisaba a agentes en México, América Central y Canadá-, había sido descubierto haciendo uso indebido de fondos de dicha agencia, para adquirir artículos para su fiesta de cumpleaños, así como “artículos no permitidos” durante viajes del “máximo responsable de la agencia”.

La Oficina del Inspector General indicó, de manera oficial, que el director fue “destituido de la DEA” a raíz de una segunda investigación, pero no reveló el nombre del funcionario federal. Sin embargo, Nick Palmeri, reveló al The Washington Post, a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, que el comunicado se refería a él e hizo una anotación “afirma erróneamente que fui removido de la DEA”.

Palmeri también dijo al citado rotativo, que su salida “debería considerarse como una jubilación forzosa” y que la investigación sobre sus gastos se usó como “parte de una narrativa mal concebida para apartarme de mi puesto”, por una disputa interna en la agencia.

“La DEA exige a sus 10 mil empleados los más altos niveles de conducta y profesionalidad. Cuando se descubre que un empleado no ha estado a la altura de esos estándares, la DEA toma medidas decisivas, incluida la expulsión de la agencia”, mencionó la agencia, consultada por el diario.

“La agitación en una de las oficinas más importantes de la DEA fue una distracción vergonzosa cuando los agentes intentaron trabajar con las agencias de seguridad de México, plagadas de corrupción, para disuadir el narcotráfico, según varios funcionarios estadounidenses que trabajaron en el país en los últimos años”, señaló el reportaje publicado en el WP, firmado por Sheridan.

“No puedes arreglar lo que está mal en el Gobierno mexicano, si tu propia casa está en llamas”, dijo un exagente de la DEA al citado rotativo, que al igual que otros funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, habló bajo condición de anonimato.

Según el mismo diario estadounidense, Palmeri es un exoficial de Policía de la ciudad de Nueva York que había trabajado en la oficina de la DEA en Guadalajara y que luego ocupó un alto cargo en la oficina de la agencia en NY, “era conocido como un investigador talentoso”, que comenzó como director regional en la Ciudad de México a principios de 2020.

“El virus [COVID-19] se extendió por la oficina de la DEA en la ciudad de Mazatlán, en la costa del Pacífico, México, luego de que los empleados de la agencia celebraran reuniones en violación de los protocolos de salud de la Embajada, según cuatro funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. Dos agentes de la DEA se enfermaron tanto que fueron trasladados a Estados Unidos, dijeron”, agregó el WP.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “basura”, el 26 de septiembre del 2022, el expediente que la DEA, integró en contra de Salvador Cienfuegos Zepeda, General de División en Retiro, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“En medio de la turbulencia, los funcionarios de la sede de la DEA comenzaron a recibir informes de supuesta mala gestión en la oficina de México. En junio de 2021, se ordenó a Palmeri que regresara a Washington mientras los investigadores investigaban las acusaciones”, reveló el diario estadounidense.

En el resumen del informe publicado el 26 de enero de 2023, la oficina del inspector general del Departamento de Justicia de EU dijo que el director regional había usado fondos de la DEA destinados a reuniones profesionales para una actividad inapropiada: su propia fiesta de cumpleaños.

Según el mismo Gobierno de Estados Unidos, Palmeri también aprobó el pago de “artículos no permitidos”, mismos que no describió, durante los viajes del alto funcionario de la DEA, recurriendo a fondos que se suponía que se utilizarían para investigaciones delicadas de drogas.

“Entre los incidentes que los investigadores analizaron estuvo una fiesta en un yate organizada por el entonces administrador interino de la DEA, Timothy Shea, durante una visita a Panamá, según agentes actuales y anteriores de la DEA”, agregó el reportaje del WP.

“No estaba claro si los investigadores encontraron alguna irregularidad; Shea, una persona designada por Trump, se negó a comentar. Palmeri dijo que alquilar el yate fue ‘100 por ciento justificado y profesional’ y que ‘los resultados y las relaciones cultivadas’ bajo su mandato con ‘gastos mínimos’ valieron la pena. Otro exagente de la DEA dijo que el yate fue alquilado porque los restaurantes en Panamá estaban prohibidos durante la pandemia”, indicó el citado diario.

“La oficina del inspector general decidió no buscar un proceso penal, dijo en su comunicado. Pero la DEA había abierto una segunda investigación sobre varias otras preguntas, incluso si Palmeri tenía relaciones indebidas con los abogados defensores de los narcotraficantes, según funcionarios estadounidenses actuales y anteriores con conocimiento de la investigación”, narró el WP.

No obstante, Palmeri dijo que nunca se involucró en ningún comportamiento poco ético. “Niego enérgicamente el contacto inapropiado con los abogados defensores”, dijo al diario, además de que culpó de la investigación a una “venganza personal” de otro funcionario de la DEA, a quien se negó a identificar. Asimismo, dijo que la investigación había concluido con una recomendación de que “me despidan”.

En cuanto al informe del inspector general, Palmeri -que dejó la DEA en marzo de 2022- insistió que los elementos fueron “sacados de contexto”, ya que, según él, sus gastos en actividades con funcionarios mexicanos “fueron profesionales” y beneficiaron al gobierno de EU, dijo, y cualquier violación de procedimiento menor “se resolvió con mayor frecuencia con acciones correctivas”.

“Uno de los antiguos colegas de Palmeri dijo que era un investigador destacado, pero que tenía el estilo despreocupado y grandioso de muchos agentes de la DEA que habían construido sus carreras en Nueva York. ‘Estaban programados de manera diferente’”, con papeles importantes en algunos de los casos de drogas más importantes del país, organizados por fiscales muy agresivos, dijo el exfuncionario. ‘Estaba bien quedarse al límite’”, agregó el WP.

Mientras Palmeri estaba fuera de México y bajo investigación, dijeron las autoridades, la DEA enviaba “periódicamente a un alto funcionario respetado, Paul Knierim, para reemplazarlo. En noviembre de 2021 se nombró un reemplazo permanente. Pero ese nuevo director, Todd Zimmerman, no se movió. al país a tiempo completo hasta mediados de 2022, según un funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos de personal”, abundó el reportaje del citado diario.

“La socialización y las vacaciones de Nicholas Palmeri con abogados antidrogas de Miami, detalladas en registros confidenciales vistos por The Associated Press, provocaron su caída final después de solo un año como el poderoso director regional de la DEA que supervisaba a docenas de agentes”, indicó, por su parte, la agencia estadounidense AP.

“Pero investigaciones internas separadas generaron otras señales de alerta, incluidas las quejas sobre el manejo laxo de la pandemia de coronavirus que resultó en que dos agentes enfermos tuvieran que ser trasladados en avión fuera del país. Y otro divulgado la semana pasada encontró que Palmeri aprobó el uso de fondos de lucha contra las drogas para fines inapropiados y buscó un reembolso para pagar su propia fiesta de cumpleaños”, confirmó The Associated Press.

“El puesto de director regional en México es el más importante en las operaciones extranjeras de la DEA, y cuando sucede algo así, es disruptivo”, dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, a la citada agencia estadounidense.

“Es aún más crítico debido al deterioro de la situación con México. Si no tenemos un director regional fuerte o un agente a cargo allí, va en contra de las operaciones generales de la agencia porque todo transita por México, ya sea que provenga de Colombia o el fentanilo que ingresa a través de China. No se puede tomar a la ligera”, agregó Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, de la DEA, a The Associated Press.

“El caso de Palmeri se suma a una creciente letanía de mala conducta que afecta a la principal agencia de aplicación de la ley de narcóticos del país en un momento en que sus operaciones extranjeras en expansión, que abarcan 69 países, están bajo el escrutinio de una revisión externa ordenada por la administradora de la DEA, Anne Milgram”, señaló AP.

“Esa revisión se produjo en respuesta al caso de José Irizarry, un exagente caído en desgracia que ahora cumple una sentencia de prisión federal de 12 años después de confesar haber lavado dinero para los cárteles de la droga colombianos y sustraer millones de incautaciones para financiar un viaje de placer internacional del jet-set, fiestas y prostitutas”, dijo la agencia estadounidense.

Registros internos del Gobierno estadounidense muestran que el litigante David Macey recibió a Palmeri y a su esposa nacida en México, durante dos días en su casa en los Cayos de Florida, un viaje que, según la DEA, no tuvo un propósito laboral útil y violó las reglas que rigen las interacciones con los abogados, mismas que están diseñadas para evitar incluso la apariencia de incorrección.

Palmeri, de 52 años de edad, reconoció a los investigadores que se quedó en la casa de descanso de Macey, que su esposa trabajaba como traductora para otro destacado abogado de traficantes, Rubén Oliva, y que hizo un viaje no autorizado a Miami, junto a su cónyuge, en febrero de 2021.

Según Palmeri, el supuesto propósito del viaje a Miami había sido “interrogar” a una fuente confidencial. Pero tuvo lugar en una casa privada donde el ex director regional de la DEA apareció con su esposa y una botella de vino, tal como reveló el informe interno.

“La reunión tuvo la apariencia de una interacción social con una fuente confidencial”, escribieron los investigadores, “y no hubo documentación oficial contemporánea de la DEA sobre el contenido del informe, los cuales violan la política de la DEA”.

“Esas violaciones provocaron la transferencia abrupta de Palmeri a la sede de Washington en mayo de 2021 antes de que finalmente renunciara en marzo pasado. La DEA no discutió los detalles de la destitución de Palmeri o por qué se le permitió retirarse en lugar de ser despedido. Pero un funcionario dijo que la agencia ‘no tolera los contactos inapropiados entre los abogados defensores y los empleados de la DEA’”, agregó The Associated Press.

“La DEA investiga agresivamente esta grave falta y toma medidas decisivas, incluida la expulsión, contra los empleados que participen en ella”, dijo el funcionario a AP. Sin embargo, Palmeri describió las investigaciones por mala conducta como una “cacería de brujas” provocada por celos personales y profesionales que se negó a especificar y “una narrativa mal concebida para destituirme de mi cargo”.

Palmeri agregó que todos sus gastos en México fueron “prudentes” y beneficiaron al Gobierno de los Estados Unidos, y que cualquier violación fue menor y fácil de corregir. “Es irónico”, escribió en un correo electrónico a AP, “que el Departamento de ‘Justicia’ cometa esta injusticia con el país”.

“Ex oficial de policía de la ciudad de Nueva York, Palmeri llamó la atención desde el momento en que llegó a México en 2020, y algunos agentes dijeron que no estaba calificado para el puesto principal, ascendió a través de sus conexiones con la sede e incluso se presentó en la Embajada de los EE. UU. en pantalones de chándal”, agregó AP, en un despacho distribuido el 27 de enero de 2023.

“Otros se quejaron de su casi obsesión por capturar a Rafael Caro Quintero, el infame capo de la droga detrás del asesinato de un agente de la DEA estadounidense en 1985. Palmeri priorizó la captura de Quintero sobre los esfuerzos menos llamativos de la agencia para detener el flujo de precursores químicos chinos utilizados para fabricar el fentanilo ahora inunda la frontera. Quintero finalmente fue detenido el verano pasado, meses después de que la DEA llamara a Palmeri a Washington”, señaló AP.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, el 18 de julio del 2022, que ningún agente de la DEA participó en la captura del capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”. También aseguró que el arresto del fundador del extinto Cártel de Guadalajara, no fue un tema que abordó durante su reunión con Joe Biden en la Casa Blanca.

Asimismo, el mandatario nacional respaldó lo dicho por Ken Salazar, titular de la Embajada de EU en México, de que ningún funcionario o agente del Gobierno de Estados Unidos participó en el operativo que resultó en el arresto del capo sinaloense, quien según el político tabasqueño, tramitó amparos, desde el 16 de julio del 2022, contra su orden de aprehensión.

Anne Milgram, directora de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aseguró, la noche del 15 de julio de 2022, que dicha institución estadounidense colaboró en la detención del fundador del extinto Cártel de Guadalajara, junto a elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

“Chris Landau, quien supervisó a Palmeri como embajador de EU en México durante la administración Trump, dijo que el enfoque singular en Quintero y otros arrestos similares que acaparan los titulares es característico de las fallas más amplias de la DEA en la guerra contra las drogas”, enfatizó la agencia estadounidense.

“Desafortunadamente, en ausencia de una estrategia más amplia, la DEA está manejando el autobús de la política antinarcóticos de EU y es un camino muy estrecho por el que conducen”, dijo Landau a AP. “No va a mover la aguja en términos de detener el flujo de drogas hacia los EU y con frecuencia tiene consecuencias devastadoras en la política exterior”, insistió el exembajador estadounidense.

“Palmeri también fue criticado por su manejo de los procedimientos de coronavirus en 2020, cuando los agentes federales tenían órdenes de evitar reuniones en persona y viajes innecesarios. Varios agentes bajo el mando de Palmeri, incluido un subdirector regional, contrajeron COVID-19 luego de una reunión en la oficina de la DEA en el balneario de Mazatlán, donde algunos agentes dicen que fueron amonestados o ridiculizados por usar máscaras”, indicó The Associated Press.

Dos agentes se enfermaron tanto que tuvieron que ser trasladados en avión fuera de México, según dos ex funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a discutir la controversia y hablaron con AP bajo condición de anonimato.

UNIDAD DE ÉLITE, QUE TRABAJABA CON DEA, FUE INFILTRADA POR EL CRIMEN, DICE AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, el 21 de abril del 2022, que la delincuencia organizada infiltró a la unidad antinarcóticos de élite, que durante casi 25 años trabajó junto a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“En este caso, que se ha manejado por nuestros adversarios, hasta [Enrique] Krauze [Kleinbort] se quejaba de que cómo íbamos a cancelar un grupo que se dedicaba a enfrentar a la delincuencia, como si nosotros no estuviésemos haciendo nada o fuésemos cómplices, paleros, chalanes”, indicó el mandatario nacional.

“No, les falta información. Eso se hizo hace como un año y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos. Ese grupo, que supuestamente era de muy alto nivel estratégico, estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados”, comentó el político tabasqueño.

Cuestionado respecto a si ese “jefe” era Genaro García Luna, extitular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el Presidente aclaró que se trata de otra persona, en referencia a Iván Reyes Arzate, alias “La Reina”, exdirector de la División Antidrogas de la Policía Federal.

Dicho exfuncionario federal se entregó en febrero del 2017 al Gobierno de EU y en mayo del 2018 fue sentenciado en Illinois a 40 meses por cargos de obstrucción de justicia y por vender información confidencial a una facción del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, por tres millones de dólares.

El 9 de febrero del 2022, en la sala 8D de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el Juez Brian M. Cogan sentenció a 10 años de prisión, a Reyes Arzate, preso en el Centro Correccional Metropolitano (MCC, por sus siglas en inglés), ubicado en Brooklyn, acusado de conspirar para distribuir, poseer e importar 450 kilos de cocaína a Estados Unidos, cargo que aceptó el 19 de octubre del 2021.

“Ese grupo que supuestamente era de muy alto nivel, estratégico, estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados, y hay presos de ese grupo. Nosotros decidimos que se suspendiera eso […] es algo que respetuosamente recomendamos al Gobierno de EU porque tiene que hacer orden y confianza”, refirió López Obrador.

“Hay cosas que llevan a cabo agentes abajo sin el conocimiento de las autoridades del Gobierno de Estados Unidos de mayor nivel, que tienen que ver con la procuración de justicia, y eso es muy delicado, porque tienen informantes que se quedan en los grupos de la delincuencia”, declaró.

“Nosotros hemos hecho un llamado respetuosos a que pongan orden, porque son asuntos muy delicados, se tiene que saber y evitar desde luego el contubernio de autoridades con la delincuencia”, mencionó el Presidente, quien dijo que su Gobierno aún mantiene cooperación con organismos internacionales, pero procura que se respete la soberanía de México.

“No, miren, eso [de la DEA] sucedió hace más de un año, ya con el cambio de política, porque nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Ya saben ustedes que se puso orden y se tiene una relación de cooperación, pero con respeto a la soberanía. Es buena la relación, pero con respeto, ya no es el tiempo en que estaba [Felipe] Calderón [Hinojosa] y [José] Sarukhán [Kérmez] de Embajador y entraban y metían hasta armas. Ya no es el tiempo de los operativos esos, como el rápido y furioso, imagínense”, añadió.

“Es de las cosas que crecieron mucho en el periodo neoliberal. Ellos [las agencias extranjeras] mandaban, porque se les permitió, que eso es otro asunto pendiente de que Calderón debe explicar, por qué permitió que instituciones del Estado mexicano se pusieran al servicio de agencias extranjeras”, insistió el mandatario nacional.

El 19 de abril del 2022, la agencia británica Reuters informó en un despacho en el que citó a dos fuentes, que el grupo disuelto por López Obrador era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, en inglés), mismas que operan en unos 15 países y “que los funcionarios estadounidenses consideran invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo”.

Según las mismas fuentes, las SIU son entrenadas por la DEA, pero están bajo el control de los gobiernos nacionales. “En México, los más de 50 oficiales de esa unidad policial fueron considerados entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes”, como la captura de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, entonces líder del Cártel de Sinaloa, en un motel del municipio de Los Mochis.

El Gobierno encabezado por el Presidente López Obrador notificó formalmente a la Agencia antinarcóticos de EU, en abril del año pasado, que la unidad había sido clausurada, según un agente de la DEA con conocimiento del asunto, mismo que se negó a ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. Una segunda fuente familiarizada con la situación confirmó el cierre del grupo, según confirmó Reuters.

“La Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana [SSPC] de México no respondió a reiteradas solicitudes de comentarios. La DEA se negó a hablar de la cuestión. Nadie había informado hasta ahora sobre la clausura de la dependencia. Reuters no pudo averiguar por qué el Gobierno mexicano no lo anunció públicamente en su momento”, detalló la agencia británica.

Sin embargo, según Reuters, una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la oficina del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) -Alejandro Gertz Manero- e independiente del Gobierno Federal, continúa operando.

“‘La estrangularon’, afirmó el agente, refiriéndose a la unidad. ‘Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar’. El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA compartiera con el Gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios obtenidos en suelo estadounidense”, indicó la agencia británica.

“La agencia antidrogas de Estados Unidos habría llevado a los nuevos integrantes mexicanos de la unidad policial a sus instalaciones de última generación en Quantico, Virginia, para capacitarlos en las últimas técnicas de vigilancia. Les habrían examinado, incluso con pruebas de polígrafo”, señaló Reuters.

La agencia británica citó Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, quien dijo que el cierre de la SIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte de López Obrador, dañarán a ambos países. “Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México”, advirtió. “México se está disparando en el pie”, sentenció.

“En privado, los funcionarios estadounidenses señalan que el papel vital de México en el bloqueo del flujo de migrantes de América Latina, una prioridad para Washington, les deja una influencia limitada para presionar a López Obrador en otros temas, como la cooperación en seguridad”, insistió Reuters en su despacho.

“Los agentes de la DEA siguieron trabajando con sus homólogos mexicanos durante un tiempo, especialmente en el aeropuerto de Ciudad de México, donde los integrantes del grupo interceptaban el contrabando de fentanilo, una droga sintética hiperpotente a la que se atribuye el aumento vertiginoso de las sobredosis en Estados Unidos”, agregó Reuters.

La agencia británica recordó que la cooperación en materia de seguridad entre la DEA y México se desplomó a “un nuevo mínimo” el 15 de octubre del 2020, cuando fue detenido en Los Ángeles, California, Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, bajo acusaciones de narcotráfico.

“Los fiscales estadounidenses liberaron rápidamente a Cienfuegos, citando consideraciones de política exterior ‘sensibles’, pero López Obrador acusó a la DEA de tener ‘poco profesionalismo’ y de fabricar pruebas en el caso. En diciembre de 2020, el Gobierno mexicano despojó a los agentes extranjeros de la inmunidad diplomática y obligó a los funcionarios locales a redactar informes sobre interacciones con agentes de seguridad del exterior”, recordó Reuters.

“‘Ese fue el clavo en el ataúd’, consideró el agente de la DEA. Meses después se cerró la SIU. Para el momento en que la unidad se disolvió formalmente, según esa fuente, ya había estado inoperativa durante algún tiempo porque la Guardia Nacional de México antepuso la disuasión de la violencia a las investigaciones de los cárteles de la droga”, aseveró la agencia británica.

GOBIERNO DE AMLO YA APROBÓ VISAS PARA QUE AGENTES DE LA DEA TRABAJEN EN MÉXICO, AFIRMA FUNCIONARIO

El 30 de noviembre del 2021, se conoció que el Gobierno de México había aprobado visas para que agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) operen en territorio mexicano, según lo aseguró Todd Robinson, Subsecretario de Estado de EU para Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley.

“Ellos [los mexicanos] recién accedieron a más visas para agentes de la DEA en México”, dijo Robinson al comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Además, agregó que el Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador accedió a trabajar más de cerca con agencias de EU.

Entre ellas la propia DEA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), luego de que el 8 de octubre del 2021, durante el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS), ambos gobiernos pusieron fin a la Iniciativa Mérida y dieron comienzo a un nuevo plan conjunto llamado Entendimiento Bicentenario.

“Ellos [los mexicanos] han accedido a un acuerdo que presenta una lista de una serie de cosas que vamos a hacer, incluyendo mayor cooperación en intercambio de inteligencia y trabajar más cercanamente con nuestros socios en otras agencias [de EU], como el FBI, la DEA”, enfatizó Robinson ante el Comité legislativo.

“Ya hemos visto progreso en esa área en términos de cooperación más cercana, mejor acceso para agentes de nuestras agencias de aplicación de la ley”, dijo, por su parte, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien también participó en la misma audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

MÉXICO HA ATRASADO APROBACIÓN DE VISAS PARA AGENTES DE LA DEA, INFORMA CNN

Tras la detención, el 15 de octubre del 2020, de Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, bajo acusaciones de narcotráfico, el Gobierno de México revisó la forma en que permitía operar a la DEA en territorio mexicano y no había aprobado las visas para agentes estadounidenses durante el 2021.

“México no ha aprobado visas para agentes de la DEA este año […] Normalmente, el proceso para obtener visas toma alrededor de un mes, pero muchos de estos agentes de la DEA han estado esperando más de seis meses”, dijeron fuentes citadas por la cadena de noticias estadounidense CNN, el 7 de octubre del 2021.

Según el medio extranjero, el Gobierno de México tomó “represalias” tras la detención de Cienfuegos Zepeda, suspendiendo en gran medida las operaciones de la DEA en territorio mexicano. Además, CNN citó a funcionarios federales que indicaron que las autoridades mexicanas “amenazaron con retirarse de los acuerdos migratorios que la Administración [encabezada por Donald] Trump consideraba clave para frenar los cruces fronterizos”.

Por otra parte, un portavoz del Departamento de Estado de EU dijo a CNN que “México sigue siendo un socio de seguridad fundamental de Estados Unidos y estamos comprometidos a trabajar con la Administración de [Andrés Manuel] López Obrador para promover prioridades compartidas”.

Así como para “fortalecer la capacidad de México para combatir la corrupción y la impunidad e implementar estrategias más efectivas para desmantelar el crimen organizado transnacional, incluso a través de la cooperación operativa en materia de aplicación de la ley en México”.

Los mismos funcionarios detallaron a CNN que a un año de la detención de Cienfuegos Zepeda en Estados Unidos, “la DEA aún no puede realizar la mayoría de las operaciones en México, y el tema ha sido discutido en conversaciones entre altos funcionarios de los dos países en los últimos meses”.

Según la cadena estadounidense, la Agencia antinarcóticos había extendido las estadías de algunos agentes que ya se encontraban en México, pero el problema del visado afectaba a casi dos docenas de sus elementos y dificulta labores de inteligencia, como el trabajo con informantes.

La negativa de México a otorgar visas a los agentes de la DEA era un punto “que está contribuyendo a una decadencia en la relación de seguridad entre los países limítrofes”, abundó CNN. Una semana antes, Anne Milgram, directora de la Agencia Antinarcóticas de EU, pidió a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), permitirles colaborar en operaciones con policías mexicanas.

Según Milgram, la operación de la DEA en México era una de la lista de peticiones entregadas por ella misma a Gertz Manero, cuando éste viajo a Washington, a principios de octubre del 2021, para una visita de trabajo con el Fiscal General de EU, Merrick Garland.

Consultado sobre el bloqueo a la renovación de visas de los agentes de la DEA, el Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, evitó responder directamente sobre el tema durante un viaje de trabajo por Francia, asegurando que se debía esperar a los resultados del DSAN, que se llevó a cabo el 8 de octubre del 2021, en la Ciudad de México.

En este primer encuentro, participaron, por parte de México, además del Canciller Marcelo Ebrard; Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación; Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; el General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional; y, el Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina.

Mientras que la delegación estadounidense estuvo compuesta por los secretarios de Estado, Antony Blinken; Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; y, de Justicia, Merrick Garland. En 2022 el DANS tendrá un segundo capítulo en Estados Unidos, en el que se revisarán los avances de la agenda que será acordada en México.

Por su parte, el 5 de octubre del 2021, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que México ya tenía definidas sus prioridades para dicho DSAN: que Estados Unidos contribuyera a la reducción de homicidios dolosos, que hubiera corresponsabilidad en el control del tráfico de armas y cooperación para extradiciones.

DEA ACUERDA CON MÉXICO MEJORAR INTERCAMBIO DE INTELIGENCIA

El 1 de julio del 2021, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) acordó, durante una reunión con autoridades mexicanas, encabezadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mejorar el intercambio de inteligencia para combatir a los cárteles del narcotráfico.

“De manera específica, las autoridades de ambos países abordaron la colaboración entre el gobierno de México y la Administración de Control de Drogas para reducir los daños del consumo y tráfico de drogas en la región. Ambas delegaciones coincidieron en establecer como una prioridad bilateral mejorar los mecanismos para compartir inteligencia contra el crimen organizado”, indicó la SRE en un comunicado.

Durante la reunión bilateral, las autoridades estadounidenses compartieron con sus homólogos mexicanos, datos e información respecto a las tendencias actuales del consumo y producción de drogas, así como las distintas estrategias para la reducción del consumo de estas sustancias.

“El intercambio fue siempre respetuoso de nuestra soberanía. Un diálogo que busca estrechar la cooperación para enfrentar al crimen organizado trasnacional de manera efectiva entre ambos países”, señaló el jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, destacó que las actividades criminales en México y Estados Unidos estaban “profundamente” interconectadas.

“Trabajamos de manera coordinada y respetuosa con las autoridades de Estados Unidos para compartir mejores prácticas e inteligencia y, de este modo, disminuir los crímenes violentos que afectan nuestras sociedades”, explicó Mejía Berdeja.

En el encuentro -que se llevó a cabo en el edificio central de la Cancillería, ubicado en avenida Juárez, en la colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México-, participó por parte de la delegación estadounidense: Amanda Liskamm, Fiscal general asistente adjunta de EU; así como Anthony Nardozzi, jefe adjunto de litigio, narcóticos y drogas peligrosas de la DEA; además de de Michael Cabral, jefe de sección de la División de Operaciones Extranjeras de la Agencia Antinarcoticos estadounidense.

Además, estuvieron presentes, John Creamer, encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos; Christina Vejar, agregada del Departamento de Justicia de EU; Matt Allen, director regional adjunto de la DEA; Rocío Zamudio, agregada adjunta del Departamento de Justicia; y Lori Antolinez, subdirectora de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley.

Por parte de México también estuvieron presentes mandos de las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como de la la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia; además de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y, Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Antes, el 30 de junio del 2021, se efectuó otra reunión bilateral, entre las autoridades mexicanas con la fiscal general asistente adjunta de EU, Amanda Liskamm; y con Calvin A. Shivers, subdirector del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés), en la cual los funcionarios de Estados Unidos compartieron estrategias de cooperación para la reducción de la violencia en México, con un enfoque menos punitivo.

COOPERACIÓN BILATERAL DE EU Y MX PARA COMBATIR AL NARCO, ESTÁ DETENIDA, ACUSA LA DEA

El 4 de mayo del 2021, Matthew Donahue, subjefe de Operaciones Antinarcóticos de la DEA, denunció que las operaciones binacionales conjuntas de inteligencia en contra de los cárteles del narcotráfico mexicano, estaban paralizadas.

“Estamos dispuestos a compartir [inteligencia] con nuestras contrapartes en México, pero ellos mismos tienen demasiado miedo de siquiera involucrarse con nosotros”, dijo el funcionario de la DEA, en entrevista con la cadena estadounidense de radio pública NPR.

“Esto debido a las repercusiones [que pudieran sufrir] por parte de su propio Gobierno si los cachan trabajando con la DEA […] En este momento, [los cárteles del narcotráfico] no le temen a ningún tipo de policía o Ejército dentro de México”, añadió el subjefe de Operaciones Antinarcóticos de la DEA.

“Las operaciones se han paralizado, básicamente […] Lo que Estados Unidos había construido en términos de buenas relaciones con partes del Estado mexicano ha desaparecido”, indicó, además, Falko Ernst, analista del International Crisis Group, citado por NPR.

LANDAU ASEGURA QUE AMLO DEJA OPERAR A CÁRTELES POR CONSIDERARLOS “UNA DISTRACCIÓN”

El 27 de abril del 2021, durante una reunión organizada por el Consejo de Embajadores Estadounidenses (CAA, por sus siglas en inglés), Christopher Landau, exrepresentante diplomático de EU en México, consideró que el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano asumía una actitud pasiva frente al crimen organizado y optaba por no enfrentarlos.

Según el diplomático que dejó el cargo en enero del 201, López Obrador consideraba que enfocarse en el combate a los cárteles del narcotráfico era una distracción parecida a lo que fue la Guerra de Vietnam para el ex presidente estadounidense Lyndon Johnson, en la década de 1960.

“Ha adoptado básicamente una actitud de ‘laissez fair’ [dejar hacer] ante los cárteles, lo cual es obviamente problemático para nuestro Gobierno. Es un gran problema para México […] Él ve a los cárteles como su Vietnam. Tal como lo fue para sus antecesores”, dijo Landau.

“Andrés Manuel López Obrador es muy insistente en intentar evitar ese tipo de conflicto”, dijo el ex embajador, quien aseguró, además, que los cálculos del Gobierno estadounidense son que los cárteles del narcotráfico controlan entre 35 y 40 por ciento del territorio mexicano. “Pienso que no hay duda de que juegan un papel amplio en la gobernanza de México”, insistió.

“[El Gobierno de López Obrador] dejó ir [a Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’] porque no quería tener un derramamiento de sangre más generalizado en Culiacán. Fue simplemente un momento terrible. La verdad es que el Ejército mexicano fue superado en armas [el 17 de octubre del 2019]”, aseguró el diplomático.

“Nunca había habido un ataque tan descarado como [el del Cártel Jalisco Nueva Generación contra Omar Hamid García Harfuch] en el corazón de la Ciudad de México [el 26 de junio del 2020]. Y, para mi sorpresa, ¡el Gobierno central mexicano básicamente no hizo nada! No dijo: ‘¡Ya fue suficiente! ¡No vamos a tolerar que ocurra una cosa así!’”, añadió Landau.

Por otra parte, el ex embajador calificó como desastrosa la captura el 15 de octubre del 2020, Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, bajo acusaciones de narcotráfico y su eventual liberación un mes después tras un acuerdo con México.

“En retrospectiva, desearía haber luchado y haber acudido con el Fiscal General [de EE.UU., Bill Barr], para pararlo”, insistió Landau, refiriéndose al episodio cuando al llegar al cargo de embajador en México, en agosto del 2019, fue informado de la investigación abierta por fiscales federales de Estados Unidos.

“Los intereses más amplios de nuestra cooperación en aplicación de la Ley son más grandes que este personaje”, añadió Landau, quien aseguró, además, que el Gobierno estadounidense mismo debe de replantearse su estrategia de combate antinarcóticos que incluya más articulación entre las agencias.

“Probablemente mi mayor frustración fue en el área antinarcóticos. Ese es un tema muy complicado. Estoy muy frustrado con nuestro Gobierno. Creo que no tiene una estrategia integral para enfrentar este problema”, enfatizó el ex embajador.

ESTADOS UNIDOS OFRECIÓ A MÉXICO REPLANTEAR LUCHA CONTRA EL NARCO

El 3 de marzo del 2021, durante una llamada telefónica sostenida entre Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SRE y el Secretario de Estado de EU, Antony Blinken, el director senior para el Hemisferio Oeste del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense, Juan González, dijo a sus contrapartes mexicanas que había aspectos clave de la lucha contra el narcotráfico de los dos países, que no estaban funcionando.

Sin embargo, según personas con conocimiento del mensaje, que pidieron el anonimato porque las pláticas eran privadas, el alto funcionario de la Casa Blanca añadió que Estados Unidos estaba abierto a buscar nuevas estrategias junto con México, ya que las tácticas usadas en años recientes no habían producido resultados que ambos lados querían y que necesitaban adaptarse a los nuevos retos.

COOPERACIÓN BINACIONAL ENTRE EU Y MEX PARA COMBATIR AL NARCO, DETENIDA DESDE ENERO: REUTERS

“Los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga desde el interior de México están detenidos desde enero, ya que las tensas relaciones entre ambos países han congelado los intentos de acorralar a los capos del narcotráfico, según altos funcionarios de las actuales administraciones -y de anteriores- de las dos naciones”, indicó la agencia británica Reuters, en un amplio despacho, publicado el 31 de marzo del 2021.

La información de inteligencia que ambos países compartían de “manera rutinaria, aunque con cautela”, se paralizó luego de que el 15 de enero del 2021 entraron en vigor las reformas a Ley de Seguridad Nacional (LSN), propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que buscaban regular la operación de agentes extranjeros en México y la actuación de sus agencias en territorio mexicano, siempre que se realizaran en el marco de convenios bilaterales en materia de cooperación internacional.

“Hasta hace poco, las autoridades de Estados Unidos y México compartían de manera rutinaria, aunque con cautela, inteligencia sobre casos importantes. Pero en diciembre, México promulgó una ley que requiere que las autoridades estadounidenses informen sobre sus contactos policiales en el país al Gobierno mexicano, que los investigadores estadounidenses consideran ampliamente como corruptos”, indicó Reuters.

“La nueva política ha llevado a los investigadores de ambos lados de la frontera a poner en pausa su cooperación, temerosos de que las nuevas reglas puedan comprometer los casos o, peor aún, la posibilidad de conseguir informantes”, abundó la agencia británica.

Según dos fuentes de Reuters, “familiarizadas con el asunto”, las operaciones sobre el terreno, incluidas redadas en laboratorios de drogas mexicanos, habían cesado en gran medida, por lo que las autoridades estadounidenses luchaban por rastrear los movimientos de cocaína con destino a Estados Unidos desde Venezuela y Colombia, a través de Centroamérica y hacia México.

“Algunos agentes antidrogas estadounidenses que trabajaban en México informaron que habían sido seguidos por la policía local, lo que generó alarmas sobre su seguridad. Y decenas de agentes del orden de Estados Unidos no pueden obtener visas para trabajar en México”, abundó la agencia británica.

“La mayoría de nuestros casos más importantes están paralizados […] Si tenemos que informar nuestras fuentes a su Ministerio de Relaciones Exteriores, se ponen en peligro nuestras fuentes y métodos. El sistema está configurado intencionalmente ahora para que la policía mexicana no pueda ayudarnos”, dijo a Reuters un alto funcionario policial de EU.

Por otra parte, un alto funcionario militar mexicano dijo que México no había realizado prácticamente ningún esfuerzo antidrogas con Estados Unidos desde que se aprobó la LSN. “Sin el apoyo de Estados Unidos, en tecnología e inteligencia, será más difícil contener el crimen”, dijo a Reuters.

“Los grandes ganadores son los cárteles”, dijo a la agencia británica, Timothy Shea, quien renunció en enero del 2021, como director de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés). “Es justo lo que querían los cárteles para poder expandir su alcance y pasar de contrabando más drogas mortales a Estados Unidos”, agregó.

“No sabes en quién puedes confiar”, dijo Mark Morgan, quien dirigió la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés), hasta enero del 2021. “No sabes quién es corrupto. Y eso es un desafío”. Si los investigadores estadounidenses se ven obligados a revelar las fuentes al Gobierno mexicano, dijo, “existe una gran probabilidad de que esas fuentes terminen muertas”.

Dos altos funcionarios estadounidenses indicaron a la agencia británica que la DEA no era la única afectada y que el problema no se limitaba a los casos de drogas, ya que la LSN “ha interrumpido los casos transnacionales manejados por otras agencias federales estadounidenses.

Sin embargo, a través de comunicado citado por Reuters, la portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicole Navas Oxman, enfatizó que “continúa la cooperación activa y efectiva en materia de aplicación de la ley entre Estados Unidos y México”.

REFORMAS QUE REGULAN LA OPERACIÓN DE AGENTES EXTRANJEROS EN MÉXICO

El 15 de enero del 2021, entraron en vigor las reformas a Ley de Seguridad Nacional (LSN), propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobadas por el Congreso de la Unión, que buscaban regular la operación de agentes extranjeros en México.

Según lo publicado el 14 de enero del 2021, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el titular del Poder Ejecutivo Federal, entraron en vigor las fracciones IV y V de la Ley de Seguridad Nacional y a la cual se le adicionó la fracción VI.

Así como un Título Séptimo denominado “De la Cooperación con los Gobiernos Extranjeros en Materia de Seguridad que Contribuyan a Preservar la Seguridad Nacional”, conformado por dos capítulos y los artículos 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 y 76.

La iniciativa de reformas a la LSN, aprobada por el Congreso de la Unión el 15 de diciembre del 2020, busca regular la presencia de agentes extranjeros en México y la actuación de sus agencias en territorio mexicano, siempre que se realice en el marco de convenios bilaterales en materia de cooperación internacional.

Asimismo, dispone que las Representaciones Diplomáticas acreditadas en nuestro país, deben informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los hechos que conozcan en el desempeño de las funciones de sus agentes.

Además, se plantea que la Cancillería mexicana -previo acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR)- acreditará a dichos agentes extranjeros y establecerá su circunscripción territorial.

Aunado a lo anterior, la iniciativa establece que los servidores públicos de los tres Poderes de la Unión, de los organismos autónomos, así como de las entidades federativas y municipios, deben apegarse a la LSN cuando se relacionen con agentes extranjeros, so pena de sanciones administrativas o penales.

Estos funcionarios deben entregar a la SRE y a la SSPC, un informe por escrito cuando celebren alguna reunión, haya intercambio de información, realicen llamadas telefónicas o intercambien comunicaciones con agentes extranjeros, lo anterior en un periodo no mayor a tres días, después de establecido dicho contacto y/o intercambio de información.

La iniciativa también prohíbe a los agentes extranjeros ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas y se les obliga a informar al Estado mexicano respecto a todos los datos que recopilen en el ejercicio de sus funciones en México.

Asimismo, señala que los agentes extranjeros no tendrán ninguna inmunidad si incurren en la comisión de delitos; y en caso de que se compruebe algún incumplimiento por parte de dichos agentes, se solicitará al gobierno de origen el retiro de sus funcionarios y se suspenderán los convenios de cooperación.

Por último, la iniciativa establece un Grupo de Alto Nivel de Seguridad como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, para la atención y gestión de los convenios de cooperación internacional, integrado por los representantes de las instituciones y autoridades que determinen.

