El PAN no puede deslindarse de Calderón y García Luna, es narcopartido, acusa Morena

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó esta tarde que el Partido Acción Nacional (PAN) actúa más como una “célula criminal” que como un partido político. Su declaración fue previa a su presentación en el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar que le quite el registro al partido blaquiazul al estar ligados al caso de Genaro García Luna.

Durante una conferencia de prensa ocurrida alrededor de las 14:30 horas, el morenista reiteró que el PAN no se puede deslindar del exsecretario de Seguridad, aunque señalen que nunca estuvo afiliado, pues insistió en que “fue el partido que sostuvo esa política criminal encabezada por Felipe Calderón”.

“Y no solo eso, el origen de García Luna es con Vicente Fox, quien encumbra o quien forma a García Luna es el presidente Vicente Fox, que casualmente, al inicio de su administración se le escapa ‘El Chapo’ Guzmán”, recalcó.

“El partido fue el que sostuvo esa famosa guerra, porque no fue solo una decisión de narcofuncionarios, que se estaba haciendo millonario a costa de los narcotraficantes. Un partido que sostiene este tipo de políticas no puede aspirar a los mexicanos y mexicanas. No queremos que esta trágica historia se repita nunca más”, dijo Delgado.

Asimismo, señaló que así como las autoridades estadounidenses, la Fiscalía General de la República (FGR) también debe investigar a García Luna, y se debe incluir al expresidente Calderón.

“No fue un acto aislado, sino una conducta reiterada de pago por protección durante seis años, y no es posible que Flipe Calderón no se hubiera enterado”, insistió.

Más tarde, alrededor de las 16:00 horas, Mario Delgado y simpatizantes de Morena acudieron a las oficinas del INE para solicitar el retiro del registro a Acción Nacional.

Apenas la tarde de ayer, luego de que culminara la marcha “en defensa” del Instituto Nacional Electoral (INE), líderes de Morena acusaron que la marcha contra el Plan B de la Reforma Electoral y por la “supuesta defensa de la democracia” es una farsa que encabezan personajes para conservar sus privilegios.

el dirigente morenista, Mario Delgado, aseguró que sólo buscan “un pasado corrupto, donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecer sus intereses y, sobre todo, en el que podían saquear a nuestro país”.

“Este movimiento, esta protesta tiene como pantalla lo del Plan B de la Reforma Electoral, pero lo cierto es que, no es una marcha la ciudadanía, es una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional, en 22 estados y en un sinfín de municipios. Ese es el fondo, lo demás es la excusa. Gritan ‘el INE no se toca’ pero en realidad piensan ‘García Luna y Felipe Calderón no se tocan’, ‘la corrupción no se toca’, ‘el influyentísimo no se toca’”, agregó.