Marcha opositora es a favor de privilegios, no por el INE, acusan líderes de Morena

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- Líderes de Morena acusaron este domingo que la marcha contra el Plan B de la Reforma Electoral y por la “supuesta defensa de la democracia” es una farsa que encabezan personajes para conservar sus privilegios.

Al señalar a quienes convocaron a la segunda movilización en apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE), el dirigente morenista, Mario Delgado, aseguró que sólo buscan “un pasado corrupto, donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecer sus intereses y, sobre todo, en el que podían saquear a nuestro país”.

“Este movimiento, esta protesta tiene como pantalla lo del Plan B de la Reforma Electoral, pero lo cierto es que, no es una marcha la ciudadanía, es una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional, en 22 estados y en un sinfín de municipios. Ese es el fondo, lo demás es la excusa. Gritan ‘el INE no se toca’ pero en realidad piensan ‘García Luna y Felipe Calderón no se tocan’, ‘la corrupción no se toca’, ‘el influyentísimo no se toca’”, agregó.