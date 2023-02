A líderes de la marcha opositora de ayer nunca les importó la democracia, dice AMLO

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que nunca les importó la democracia a las y los líderes que participaron en la marcha opositora que tomó ayer el Zócalo de la Ciudad de México para protestar en contra del Plan B de la Reforma Electoral.

“En sentido estricto no les importa la democracia , sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía , es decir, un Gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo porque eso es en esencia lo que significa la democracia “, dijo luego de ser cuestionado por su postura frente a la movilización.

López Obrador consideró que “la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país; quieren seguir robando; quieren regresar por sus fueros; quieren seguir manteniendo en la marginación y el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Ese es el fondo, pero, repito, es bueno para el país”.

“Siempre he dicho que se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador y siempre he dicho también que esto es bueno para el país porque antes había mucha simulación, empezando porque engañaban de que era distinto el PRI [Partido Revolucionario Institucional] y el PAN [Partido Acción Nacional], y ahora ya sabemos que no es así”, señaló.