Hay sectores en EU que buscan intervenir en México y hay que tener cuidado: Velasco

El funcionario de la Cancillería señaló que las autoridades deben de manejarse con cuidado ante las implicaciones que estas “intervenciones” podrían tener para el país, a lo que exhortó que se vea más allá de la contienda electoral que se vive este año en México.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- Roberto Velasco Álvarez, Jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), advirtió este martes sobre la existencia de grupos en Estados Unidos que tienen una política intervencionista ante el proceso electoral que vivirá México el próximo 2 de junio.

Durante su más reciente reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, perteneciente al Senado de la República, el funcionario de la Cancillería reiteró las declaraciones del Gobierno de EU sobre los artículos publicados en medios de comunicación sobre las supuestas investigaciones contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hechos a los que calificó como “calumnias”.

“Hay sectores en Estados Unidos que buscan tener una política de mayor intervención, una política intervencionista en nuestro país, así que hay que ser muy cuidadosos en actuar con unidad como país porque esto no sólo es un país, un infundio contra el Presidente de la República”, declaró.

‼️EXTRA EXTRA‼️ El jefe de la Unidad para América del Norte de la @SRE_mx aseguró en el @senadomexicano que hay sectores en EU buscan intervenir en México; dice que no se trata solo de un “infundio” contra el Presidente de la República. pic.twitter.com/clQySiitqG — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) February 27, 2024

Ante ello, señaló que las autoridades deben de manejarse con cuidado ante las implicaciones que estas “intervenciones” podrían tener para el país, a lo que exhortó que se vea más allá de la contienda electoral que se vive este año en México.

“Hay agendas que son intervencionistas y lesivas para el país y tenemos que responder a esto con unidad, independientemente de volver a rechazar que hay una investigación contra el Presidente y que haya algo que esconder. Son calumnias, son falsedades”, enfatizó.

Roberto Velasco mencionó las declaraciones de autoridades estadounidenses donde desmentían la existencia de investigaciones contra al mandatario mexicano, como tal fue el caso del Embajador Ken Salazar, quien el día de ayer secundó la postura de la Casa Blanca ante la falta de una indagatoria contra el Presidente López Obrador, contrario a lo que reportaron los diarios The New York Times y ProPublica.

Luego de que asistiera a un evento en el estado de Michoacán, el diplomático estadounidense aseguró que el Presidente López Obrador no está siendo objeto de investigaciones por agencias de seguridad de Estados Unidos, luego de que trascendiera en medios internacionales que el mandatario supuestamente había recibido financiamiento por parte de grupos delictivos para sus campañas presidenciales de 2006 y 2018.

“Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo, como Embajador de los Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al Presidente López Obrador”, comentó.

El jueves pasado, los reporteros Alan Feuer y Natalie Kitroeff, del diario estadounidense The New York Times, publicaron un texto sobre cómo el Gobierno de Estados Unidos buscó ligar mediante una investigación de 2018 a cercanos de Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, sólo para concluir que no hay “ninguna conexión directa entre el propio Presidente y las organizaciones criminales”, y admite que “g​ran parte de la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y que en ocasiones terminan siendo incorrectos”.

En esta nueva escalada que busca ligar al Presidente mexicano con el crimen organizado, The New York Times cita como sus fuentes registros estadounidenses y tres personas familiarizadas con la investigación. Así mismo señala que, como ocurrió en 2006, “Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador y los funcionarios involucrados finalmente archivaron la investigación”. Tres personas familiarizadas con el caso que no estaban autorizadas a hablar públicamente dijeron al Times que según su percepción “llegaron a la conclusión de que el Gobierno de Estados Unidos tenía poco interés en presentar acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos”.

Incluso la Casa Blanca salió a desmentir ese mismo día, como ya lo había hecho con el texto de ProPublica que hablaba de un caso similar pero en las campañas presidenciales mexicanas de 2006, que no había ninguna investigación abierta contra López Obrador. El mandatario, por su parte, se había adelantado al reportaje y negó rotundamente las acusaciones contra sus cercanos, incluidos sus hijos.

El asunto escaló posteriormente luego de que el propio Presidente López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina del 23 de febrero, se adelantó a la publicación del NYT y demostró el cuestionario que le hicieron llegar los reporteros.