ENTREVISTA | El NYT quería golpear a AMLO para mandar mensaje a Sheinbaum: Hackbarth

En entrevista con “Los Periodistas”, Kurt Hackbarth aseguró que la nota de The New York Times es tan sólo el inicio de una larga campaña en contra del Presidente López Obrador, su Gobierno y de la candidata Claudia Sheinbaum.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- El diario estadounidense The New York Times, que la semana pasada publicó una nota donde buscaba ligar mediante una investigación de 2018 a personajes cercanos al Presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, intentó golpear al mandatario mexicano y de paso mandar un aviso a Claudia Sheinbaum Pardo, candidata del oficialismo, afirmó el periodista Kurt Hackbarth.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Hackbarth aseguró que The New York Times además de buscar dañar la imagen del Presidente López Obrador, también tenía la misión de advertir a Sheinbaum cuál será el camino si gana las elecciones presidenciales de junio de este año.

“Creo que es un punto importante, por un lado la idea es golpear a López Obrador como la figura representativa del movimiento de la 4T y pues manchar su reputación y por asociación a lo demás. Creo que también es un aviso al gobierno de Sheinbaum, ‘tal vez no podemos hacer que pierdas, pero podemos hacerte la vida difícil’, porque así operan esos medios, son muy mafiosos en ese sentido y a veces sus amenazas son bien burdas, miren la carta que enviaron al Presidente, llega como a las 10 de la mañana, ‘tienen hasta las 5 de la tarde para contestar y si no vamos a sacar, tenemos cosas acerca de sus hijos'”.

El periodista recordó que no es la primera ocasión en la que The New York Times publica información falsa. Recordó que en 2003, en el contexto de la invasión estadounidense a Irak, este medio afirmó que en el país asiático se fabricaban armas de destrucción masiva, hecho que resultó incorrecto. Indicó, que el diario quería espantar al Presidente López Obrador y obtener información de su propia voz.

“Querían que el Presidente cayera en una trampa, que sea apanicara y que les diera algo de información que ellos no tenían, completar su trabajo”.

A pregunta expresa sobre si se puede esperar la publicación de más noticias falsas en contra del Presidente López Obrador, su Gobierno y de la candidata Claudia Sheinbaum por parte de medios estadounidenses con el objetivo de encausar la elección a favor de la derecha en México, Kurt Hackbarth aseguró que esto solo es el inicio de una larga guerra sucia.

—¿Podemos esperar todavía más publicaciones en Estados Unidos tratando de intervenir en México en los próximos tres meses del proceso electoral?

—La respuesta corta es sí, no van a parar, no van a parar y espero que el equipo de Claudia Sheinbaum lo esté pensando porque esto solo empieza, si no pueden impedir que gane pueden crear un encono en el país, pueden aumentar la polarización del país.

El pasado 22 de febrero, el Gobierno de Estados Unidos buscó ligar mediante una investigación de 2018 a cercanos de Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, sólo para concluir que no hay “ninguna conexión directa entre el propio Presidente y las organizaciones criminales”. En un reportaje publicado en The New York Times por Alan Feuer y Natalie Kitroeff , se admite que “g​ran parte de la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y que en ocasiones terminan siendo incorrectos”.

López Obrador se adelantó esa misma mañana a la publicación del texto que salió a la luz en medio del proceso electoral mexicano y de una campaña de guerra sucia emprendida por la oposición y la derecha internacional que busca ligar al Presidente mexicano y la candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum con el crimen organizado.

El Presidente dijo que “son unos calumniadores”, en referencia a los periodistas de ese medio. También dijo que ese nuevo reportaje revela además que Estados Unidos lo siguió investigando y que eso requerirá una explicación de Washington.

Bajo el título, “Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del Presidente de México”, el texto señala que funcionario estadounidenses “pasaron años” investigando acusaciones de que aliados del Presidente López Obrador se reunieron con cárteles de la droga de quienes, según sus dichos, recibieron millones dólares después de que él asumió el cargo. Una misma acusación, aunque del proceso presidencial de 2006, tuvo lugar hace unas semanas por medio de ProPublica y el excorresponsal del Times, Tim Golden, la cual también arrojó que los testigos no eran confiables, que nunca se encontró un vínculo con López Obrador y que, de hecho, la investigación se cerró.

Al respecto, Kurt Hackbarth dijo que a diferencia de los textos publicados en ProPublica, Deutsche Welle e Insight Crime, la nota del Timesno cuenta con algún tipo de narrativa y deja mucha información al aire.

“Por lo menos ProPublica intentó crear algún tipo de narrativa, dio algún nombre por desacreditado que sea, intentó poner un poco de contexto, el New York Times ni eso hace, hace un artículo hueco, vacío de todo contenido, habla de tres fuentes sin nombre, habla de registros nada más como flotando en el aire y luego dice que todo está basado en fuentes que no sabemos si son confiables o no, dicen aquí mucha de la información provino de informantes cuya información puede ser difícil de corroborar y a veces incorrecta, es decir, no fue claro, dice la nota, cuánto de lo que dijeron los informantes fue confirmada de manera independiente, perdón New York Times ¿Eso no es su trabajo de ustedes, de corroborar de manera independiente esto?, pero no lo hacen y admiten que no lo hicieron nada más dicen ‘no es claro cuanta de esta información fue corroborada de manera independiente o no’ y así siguen hablando, una fuente dice esto, una segunda fuente dice el otro”.

El periodista recordó que el trabajo de medios como New York Times en países como México es lavar los argumentos sin peso de la derecha para darles un sello de legitimidad.

“¿Cuál es la función de un medio como New York Times en un país como México? Su trabajo es lavar, hacer lavado de los argumentos de la derecha y darles el sello de legitimidad de su medio, justo como hay lavado de dinero y lavado otras cosas, hay lavado de argumentos políticos, el New York Times hace un muy eficaz lavado de argumentos que normalmente no tendrían mucho peso, los lavan entre las páginas de New York Times y luego rebotan otra vez a México”.

Indicó que los señalamientos sin fundamentos y acusaciones en contra del Presidente y la 4T continuarán pues hay muchos intereses de Estados Unidos de por medio y buscará de influir de alguna forma en la elección.

“Esta función va a seguir y va a aumentar por obvias razones, razones económicas, razones energéticas, razones alimenticias incluso con el asunto del maíz genéticamente modificado y también para influir en la elección de Estados Unidos, no hay que olvidarlo, hay una franja que quieren endurecer medidas en la frontera, endurecer medidas contra México y esto también les da por el momento a ellos”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado