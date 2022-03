“Puede que pase”: Sebastián Yatra sobre su posible salto a la pantalla grande

Yatra, que aseguró que se “anima a todo en la vida”, no dio más detalles sobre su posible debut en Hollywood, pero reconoció que “le encantaría que pasara”.

Los Ángeles, 27 de marzo (EFE).- Sebastián Yatra no tiene suficiente con haber lanzado su tercer disco (“Dharma”), una serie de televisión (Érase una vez… pero ya no) y actuar en la gala de los Óscar este domingo, pues el colombiano no descarta dar el salto al cine y debutar en la gran pantalla.

“Puede que pase”, respondió el músico durante una entrevista con Efe en Los Ángeles, minutos antes de ensayar en el teatro Dolby su actuación para los Óscar, donde cantará el tema “Dos Oruguitas” de la película “Encanto”.

Yatra, que aseguró que se “anima a todo en la vida”, no dio más detalles sobre su posible debut en Hollywood, pero reconoció que “le encantaría que pasara”.

“El inglés lo manejo bastante bien, ya que crecí aquí en Estados Unidos y es lo más natural del mundo para mí. Entonces quiero actuar en español, en inglés… y ver dónde me lleva la vida”, argumentó visiblemente ilusionado con todos los proyectos que tiene en marcha este año.

Este domingo tiene una oportunidad de oro para acercarse a su sueño: Cantar frente a los cineastas más destacados de Hollywood una de las canciones nominadas a la mejor canción original, categoría en la que también compiten Beyoncé y Billie Eilish.

Será un momento histórico, ya que no son muchas las veces que los Óscar han contado con una canción en español.

“IRÉ VESTIDO REPRESENTANDO A MI PAÍS, A COLOMBIA”

La última ocasión fue en 2017, cuando Natalia Lafourcade, Gael García Bernal y Miguel cantaron en inglés y español “Remember Me – Recuérdame”, el tema de la película Coco.

Y para la anterior hay que remontarse a 2005, cuando Antonio Banderas y Carlos Santanta interpretaron “Al otro lado del río”, canción de Jorge Drexler que luego ganó el Óscar.

“Ser el primer colombiano cantando en estos premios es un milagro y un regalo de la vida -destacó-. Y también el tener la gran fortuna de ser parte de la historia”.

La Academia de Hollywood guarda bajo secreto de todos los detalles de su gran gala y Yatra no pudo avanzar cómo será la actuación: “Solo puedo contar que será bastante espectacular y que voy a ir vestido representando a mi país, a Colombia”.

WILL SMITH, SU FAVORITO

Mientras el cantante dejó claro que sus favoritas para estos Óscar son la canción “Dos Oruguitas” y la película Encanto, no dudará en aplaudir si Will Smith se lleva el premio al mejor actor.

“En King Richard me mató, me parece que está espectacular”, afirmó Yatra, quien no termina de procesar “ni procesará nunca” que vaya a cantar frente a él en la gala.

Tras su momento en los Óscar casi no tendrá ocasión de descansar, pues volverá a los escenarios con su gira por su tercer álbum, “Dharma”, y con la que visitará Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Latinoamérica y España.

“Yo soy de esas personas que dicen que sí a las cosas y después miro como lo hago”, bromeó sobre su ocupada agenda.

El destino decidirá si vuelve a los Óscar, como actor, como cantante o como compositor de una banda sonora, algo que le encantaría hacer.

“Nunca hay que perder la capacidad de asombro, ni con los Óscar, ni con los Latin Grammy ni con nada de lo que pasa en el día a día. El solo hecho de poder respirar ya es una cosa loca, el estar vivo”, subrayó.