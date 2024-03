Claudia dice que no vivirá en Los Pinos mientras Xóchitl quiere revivir la residencia

La candidata Xóchitl Gálvez había dicho hace un par de días que no viviría en Palacio Nacional como Andrés Manuel López Obrador, sino que lo haría en Los Pinos como los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, criticó, sin mencionar su nombre, a su contrincante Xóchitl Gálvez, al decir que ella no viviría en Los Pinos, aunque tampoco dijo dónde lo haría.

Desde Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la candidata de Morena aseguró en un mitin que de ganar la Presidencia, no iría a vivir a Los Pinos, ni regresaría el avión presidencial, el Estado Mayor Presidencial, ni las pensiones a los expresidentes.

“No va a regresar el avión presidencial, o ¿sí quieren que regrese? ¿Quieren que regresen las pensiones a expresidentes? O como dicen algunos, que ya quieren regresar a vivir a Los Pinos. ¡No! El gobernante debe vivir en la justa medianía, nada de ‘camionetotas’, guaruras, estar alejado del pueblo. No puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, declaró.

“No va a haber corrupción cuando lleguemos al Gobierno de la República y nos vamos a encargar de que no haya corrupción en ningún lugar de los gobiernos, de que no haya privilegios porque no va a regresar el avión presidencial, ni el Estado Mayor Presidencial, ni aquellos lujos de los expresidentes”, agregó.

Durante el evento, la exjefa de Gobierno afirmó que tampoco habría regresiones, ni vueltas al pasado, ni la vuelta de gente corrupta.

“¿Para qué queremos llegar al Gobierno? Para servir al pueblo de México, de eso se trata, las 24 horas del día […] No va a haber regresiones, no va a haber vuelta al pasado, no van a regresar los corruptos. […] No vamos a cambiar el rumbo y vamos a continuar con el humanismo mexicano”, dijo.

El pasado 25 de marzo, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz sostuvo que, de ganar los comicios del 2 de junio, no viviría en Palacio Nacional como el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que trasladaría su residencia nuevamente a Los Pinos.

Durante conferencia de prensa, la abanderada de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) detalló que de haber las condiciones de seguridad, regresaría a una cabaña de Los Pinos, la cual adecuó Vicente Fox para su residencia y, posteriormente, la de Felipe Calderón.

“Yo no me imagino viviendo en esa cosotota, no la necesito, yo podría vivir en la cabaña que vivía Fox, sin problema, es mucho más grande que la casa que tengo. Mi casa actual es de 250 metros, creo que esa tiene como 500 metros, o sea, de entrada es mucho más grande”, afirmó.

Además, Gálvez Ruiz destacó que no descarta la opción de trabajar en el Salón Presidencial Adolfo López Mateos del ahora Complejo Cultural Los Pinos para actos protocolarios, por lo que no accedería a Palacio Nacional.

“El Salón Presidencial me parece bien, el que se tenía para los eventos, el López Mateos, yo creo que con eso es suficiente para poder trabajar ahí, una área de oficina quizá que veo que ahí han arreglado muchísimas zonas, pero Palacio Nacional, no me siento un emperador para vivir en un Palacio, me siento una ciudadana común y corriente”, agregó.

La aspirante presidencial destacó que quien se haría cargo de su seguridad sería el Estado Mayor Presidencial, mismo que fue desaparecido en la actual Administración, pues aseguró que dicho cuerpo de seguridad sigue existiendo pero “disfrazado”.

“De alguna manera todos los responsables del Estado Mayor Presidencial pasaron a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? No es que hayan liquidado a personas o desaparecido, o sea, sigue existiendo en los hechos, porque son justamente los que cuidan a los secretarios de Estado, los secretarios de Estado siguen trayendo personal de seguridad, son los que están cuidando al Presidente”, mencionó.

La residencia de Los Pinos cuenta las cambañas 1 y 2, mismas que fueron parte de la remodelación que ordenó el expresidente Vicente Fox en 2000 y 2001. Posteriormente, fue usada por Felipe Calderón, mientras que Enrique Peña Nieto utilizó una de las cabañas para casa de huéspedes, a la que se le acondicionó con un spa.