Xóchitl está estancada, y eso qué: Alito y Marko se apoderan de los spots del PRIAN

“Lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana, para que los ciudadanos aporten a mi campaña desde 10 pesos”, dijo hace unos días Xóchitl Galvez al quejarse de que los recursos que le asignaron los partidos que respaldan sus aspiraciones presidenciales, ya que considera que los mismos son insuficientes.

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- Alejandro Moreno Cárdenas y Marko Cortés Mendoza, los dirigentes nacionales del PRI y PAN, respectivamente, no sólo han asegurado su futuro político al aparecer en el primer lugar de las lista del Senado, sino que también han acaparado espacios en los spots de la campaña presidencial, una situación que ha llevado a su abanderada Xóchitl Gálvez Ruiz a pedir recursos y espacios para su campaña, sobre todo cuando todas las encuestas muestran que se ha quedado estancada en el segundo lugar de las preferencias electorales.

Por ejemplo, en el Portal del INE de Promocionales de Radio y Televisión, Xóchitl Gálvez tiene registrados ocho spots por el PAN, mientras que Marko Cortés tiene un mismo video con cuatro registros en el mismo número de versiones en las que se adjudica la creación de los programas sociales, de los cuales, en su momento, el panismo votó en contra para que fueran reconocidos como un derecho constitucional.

Los mismos promocionales tiene Gálvez en el PRI, en donde Alejandro Moreno Cárdenas tiene dos spots en los que aparece presumiendo “la experiencia” del priismo en el Gobierno, a los que se suman otros nueve del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que encabeza Moreno Cárdenas, donde se hacen propuestas como la del programa “Pa’ que te arranques”, que promete dar 120 mil pesos a todos los jóvenes.

A diferencia de ellos, Jesús Zambrano Grijalva, el dirigente nacional del PRD, el otro partido que abandera a Xóchitl Gálvez, no figura en ningún video. El partido del sol azteca, de hecho, da la mitad de sus spots federales a la candidata de Fuerza y Corazón por México, mientras que el PAN le asignó apenas el 11 por ciento y el PRI el 15 por ciento del total de sus promocionales federales.

En comparación, la candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum, quien está con una ventaja de hasta 30 puntos sobre Xóchitl Gálvez en las encuestas, aparece en todos los 17 spots que tiene registrados Morena ante el INE. De igual forma aparece en dos de los nueve que tiene el PT, es decir el 22 por ciento y en cuatro de los 12 del Partido Verde Ecologista de México, o sea, el 33 por ciento. En ninguno de los tres partidos que abanderan a la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” aparecen los dirigentes de sus partidos.

Tampoco es así en Movimiento Ciudadano, en donde Jorge Álvarez Máynez, su candidato presidencial, quien va en tercer lugar de las encuestas de preferencia electoral y no es el más conocido entre la ciudadanía, aparece en 70 de los 99 spots que el partido naranja tiene registrados ante el INE, con fecha de corte al 23 de marzo.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México no sólo se ha quejado de que los recursos económicos que se destinaron a su campaña son insuficientes, también casi desde el inicio de esta se ha hecho evidente que los dirigentes de los partidos que acompañan su candidatura están utilizando los spots, que podrían beneficiarla a ella, para promocionarse. La misma críticas han hecho desde la oposición otros personajes, sobre todo cuando en un mes de campaña el crecimiento de Gálvez Ruiz en las encuestas ha sido nulo.

Desde el arranque de las campañas presidenciales, Xóchitl se ha visto envuelta en polémicas con los partidos que conforman la coalición que la impulsa, ya que desde el inicio del proceso electoral Alejandro Moreno, Alito, y Marko Cortés han acaparado sus spots para promocionarse, de lo que la propia Xóchitl se quejó. Después vino el reclamo de los pocos recursos que destinaron a su campaña.

El 18 de marzo, Xóchitl Gálvez consideró que los recursos económicos que se han destinado a su campaña electoral rumbo a la presidencia de México no son suficientes. Durante la inauguración de su denominado “Xochibús”, Gálvez dijo que necesitaba que más gente la conociera en México, pero que necesitaba más dinero para lograr ese avance, y que ante esta falta de recursos, buscaría el apoyo de sus seguidores, a quienes les solicitó aportaciones desde 10 pesos.

“Lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana, para que los ciudadanos aporten a mi campaña desde 10 pesos, creo que el máximo son dos millones de pesos, lo que un ciudadano puede aportar a la campaña, y en eso estamos, [en] buscar más recursos”, dijo en ese momento.

Además, en declaraciones a medios a su paso por el estado de Campeche, exhortó a los partidos que respaldan su candidatura a que subieran el presupuesto asignado para su campaña y a que utilizaran el 100 por ciento de los spots para promocionar su imagen, “como lo está haciendo Morena a favor de Claudia”, con el propósito de estar a nivel de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por la alianza “Sigamos haciendo historia”.

Gálvez también explicó que el presupuesto que le asignaron para propaganda electoral sólo le alcanzó para costear mil 200 anuncios espectaculares, lo que consideró como insuficientes en comparación con la candidata oficialista, de quien cuestionó el origen de los recursos que ha destinado a su campaña.

Tras las quejas de la abanderada de Fuerza y Corazón por México, tanto PAN como el PRI determinaron destinar más dinero a la campaña de Gálvez. El jueves 21 de marzo, la misma Xóchitl dio a conocer que el partido blanquiazul incrementó de 120 millones de pesos que en un inicio este partido destinaría a su campaña a los 200 millones de pesos, lo que significan 80 millones de pesos más.

“Hay buena disposición del PAN, yo creo que también la va a haber del PRI”, sostuvo la abanderada de Fuerza y Corazón por México, en entrevista a medios de comunicación, en la que adelantó que haría la misma petición al partido tricolor.

Un día después, Alejandro Moreno, “Alito”, dirigente nacional del PRI, también se pronunció al respecto a la queja de Galvez, y anunció que también incrementaría los recursos a la campaña presidencial de Gálvez, por lo que igualaría los 200 millones de pesos que serán aportados por el blanquiazul, informó a través de un comunicado.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el tope de gastos para las campañas presidenciales es de 660 millones 978 mil 723 pesos para cada uno de los candidatos presidenciales, Gálvez; Claudia Sheinbaum, por la alianza Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo (PT); y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.

En un inicio, el PAN anunció que proporcionará 122 millones de pesos a la campaña de Gálvez; por su parte el PRI señaló que destinaría 120 millones de pesos; mientras que el PRD sumaría otros 30 millones de pesos, cifra que da un total de 272 millones de pesos, los que, de acuerdo a Xóchitl, no le alcanzan para cubrir los gastos de campaña rumbo a la presidencia de México.

Luego de expresar su sentir en torno a los recursos económicos con los que cuenta su campaña, el partido de ultraderecha español Vox, se pronunció en favor de apoyar a Gálvez en contra la candidata de Claudia Sheinbaum Pardo, ofrecimiento que Xóchitl Gálvez aseguró no aceptaría. “Con Vox, ni a la esquina” respondió Gálvez ante el cuestionamiento de la prensa.

“Yo pinto la raya clarita, no me ando con rodeos. Yo le dije a mi grupo parlamentario, no voy a esa reunión, no comparto nada con ese partido, no tengo ninguna visión positiva. Cuando le convenía a la derecha, que estaba impulsando un candidato, yo era la troskista y ahora soy de ultraderecha”, explicó esta mañana en su conferencia de prensa “Sin miedo a la verdad”, cuando le cuestionaron sobre una reunión del PAN con miembros de Vox en 2022.

Mediante un informe titulado “Amenazas a la libertad: el salto a la democracia en Iberoamérica”, publicado por la Fundación Disenso y Foro Madrid, agrupaciones vinculadas al partido de Santiago Abascal, Vox ofreció su respaldo a Xóchitl Gálvez para “servir de elemento de apoyo y de articulación, ofreciendo liderazgo, elaborando estrategias” ante el actual proceso electoral en México.

Sin embargo, la candidata de la oposición rechazó el ofrecimiento de Vox y sostuvo que no es una mujer de derecha ni de izquierda. “No soy una mujer de derecha, no soy radical en nada. Soy una mujer que es capaz de hacer inclusión. No voy a ir con Vox a ningún lado”, afirmó Gálvez.

Esta falta de recursos en su campaña no es la única situación que Gálvez recriminó, ya que desde el arranque de su campaña expertos en la materia, medios de comunicación y la propia Xóchitl se han percatado de que tanto Cárdenas como Cortés han aprovechado el tiempo destinado a la abanderada presidencial para hacer promoción ellos.

Durante su conferencia del 11 de marzo, la abanderada presidencial solicitó a los dirigentes de los partidos que la respaldan, que le dejaran tiempo en los tiempos oficiales para promocionarse, entre ellos, los spots de radio y televisión, ya que consideró que no tenía suficientes espacios para hacer campaña.

“Ojalá los partidos me den más espacio y se den cuenta que el enemigo está bien cañón, porque yo no sólo estoy peleando contra Sheinbaum, también con el Presidente. Ojalá me cedan más tiempo de sus spots y de sus pautas para poder hacer más propuestas, es el llamado público que le hago a todos los partidos y más lana”, expresó la candidata opositora.

Ante los rumores que esta situación desató, que estuvieron acompañados de una presunta falta de apoyo por parte de los partidos que conforman Fuerza y Corazón por México hacia Xóchitl, “Alito” brindó una entrevista al periodista Ciro Gómez Leyva, en la que aseguró que el 50 por ciento del total de tiempo oficial está destinado a la candidata.

“Del 100 por ciento del total del tiempo aire para radio y televisión que tenemos como partido político en la ley, el 50 por ciento está destinado a nuestra candidata Xóchitl Gálvez”, sostuvo el dirigente priista, pero a la vista de analistas, estos espacios están siendo utilizados por los dirigentes del PAN y del PRI, respectivamente, para promocionarse.

Y es que tanto Cortés como Moreno están en busca de un escaño en el Senado de la República, ambos por principio de representación proporcional, lo que también se conoce como plurinominales, por lo que estarían interesados en posicionar y difundir su imagen en diversos medios de comunicación.

