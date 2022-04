Rusia se retira de la OMT; su decisión no frena el proceso de suspensión como miembro

Madrid, 27 de abril (EFE).- Rusia ha anunciado que se retira de la Organización Mundial de Turismo (OMT), aunque la decisión no paraliza el procedimiento de suspensión como miembro que debate este miércoles en Madrid la institución en una Asamblea Extraordinaria, la primera en toda su historia.

El secretario general de la OMT, el georgiano Zurab Pololikashvili, ha confirmado en su cuenta de Twitter la información avanzada por Efe y ha destacado que es la primera organización de Naciones Unidas en debatir la suspensión de la membresía de Rusia.

“Nuestros estatutos son claros”, añade el secretario general: “promoción del turismo para la paz y respeto universal de los derechos humanos. Sólo los miembros que cumplan con esto pueden formar parte de la OMT”.

The message is clear: Actions will always have consequences. Peace is a fundamental human right. Guaranteed to all. Without exception. pic.twitter.com/Bt4lkI7vbc

UNWTO Members have made their voices heard and decided to suspend Russia from UNWTO membership.

A pesar del anuncio ruso, la Asamblea Extraordinaria, que se celebra en Madrid, sede mundial de la OMT, continúa para decidir si finalmente se suspende como miembro a Rusia por su invasión de Ucrania.

La salida de Rusia sería efectiva un año después de que el Ministerio español de Asuntos Exteriores recibiera la pertinente carta comunicando la decisión, pero la suspensión, si finalmente se aprueba, tiene efecto inmediato.

Para que la suspensión del país que preside Vladímir Putin sea efectiva será necesario el apoyo de dos tercios de los 160 países miembros que forman la organización, tras la recomendación del consejo ejecutivo, integrado por 35 países y aprobada con un 72 por ciento de los votos a favor.

El artículo 34 de los estatutos de la OMT señala que si la asamblea advierte que alguno de sus miembros persiste en proseguir una política contraria al objetivo fundamental de la organización, podrá ser suspendido mediante una resolución adoptada por una mayoría de dos tercios.

UNWTO was the first @UN agency to address the membership of Russia.

Today, Russia announced their intention to withdraw from @UNWTO.

Our statues are clear: promotion of tourism for peace & universal respect for human rights. Only Members that abide by this can be part of UNWTO. pic.twitter.com/suDX05iCf8

