Colectivo acusa que industria cabildeó con Monreal, Yeidkol, Mancera... en Ley Minera

“Es indignante, es frustrante presenciar esa cooptación política, porque los senadores de diferentes fracciones, de diferentes grupos parlamentarios se dejaron influenciar, tarjetear”, expresó Beatriz Olivera, integrante del colectivo Cambiémosla Ya, respeto al cabildeo que se llevó a cabo en el Senado de México para impedir el avance de la Ley Minera.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- El colectivo Cambiémosla Ya acusó en entrevista con Álvaro Delgado para el Programa Los Periodistas, que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, a integrantes de las diversas fracciones parlamentarias que integran el Senado de México, de sostener un cabildeo con la industria, particularmente con la Cámara Minera y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) justo en el momento en que se discutían en comisiones la nueva Ley Minera.

“Es lamentable el cabildeo que hicieron estas cámaras empresariales, se sentaron a la mesa con los legisladores, les tarjetearon, incluso cuando algunos senadores como el Senador Miguel Ángel Mancera terminó su participación pidiendo un parlamento abierto, fue aplaudido por estos cabilderos, imagínate el cinismo, tremendo, inclusive también otros senadores como Raúl Bolaños, que preside la Comisión de Medio Ambiente, el llamó a parlamento abierto, y también fue aplaudido”, relató Beatriz Olivera, del colectivo Cambiémosla Ya.

“Lo que hemos visto en esta semana, hemos estado allá integrantes de la colectiva en el Senado, la verdad que lo que hemos visto es un cabildeo impresionante”, agregó Olivera respecto a la discusión que se llevó a cabo sobre esta iniciativa, que fue impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a lo cual hubo integrantes de Morena que aceptaron este tipo de negociaciones con la industria privada, entre los señalados se encuentran la Diputada Yeidckol Polevnsky y el Senador Ricardo Monreal.

“Sí, en su momento claro que fueron ellos”, sostuvo Olivera a pregunta expresa sobre si los morenistas habían cedido a este cabildeo con el fin de entorpecer los cambios a la Ley Minera y favorecer a la industria. “El Presidente mandó la iniciativa a la Cámara de Diputados y curiosamente ellos se negaban a convocar a sesión, como bien los señalas, en particular sí sabemos que fue la Diputada Yeidckol Polevnsky, Carlos Noriega, también, y el mismo presidente de la comisión, Jorge Inzunza, que es un panista, quienes se estaban resistiendo”, dijo.

“Aquí llama la atención que Morena sí está dividido y estuvo dividido en Diputados, porque ahí gracias a estos personajes las empresas pudieron meter el gol, pudieron rasurar el dictamen conforme les dictó la industria, y ahora en el Senado el panorama no es mejor, aquí tenemos al Senador Monreal, que también está dilatando el proceso, está bloqueando la iniciativa, bueno la minuta, que ya es ahora una minuta”, explicó la activista.

Asimismo, recordó que no es la primera vez que una situación de este tipo se presenta, particularmente con la participación del legislador Monreal, con quien han buscado un acercamiento pero no han tenido éxito. “Lo vivimos desde hace algunos años, cuando tratábamos de impulsar una modificación a la Ley Minera para que no fueran permitidos más proyectos mineros en áreas naturales protegidas”, recordó.

“Desde ese momento también, desde el Senador Bolaños como el Senador Monreal bloquearon y han bloqueado todas las iniciativas, al menos, que nos interesan como colectivo, todas las iniciativas que buscan limitar el poder de las mineras en beneficio de las empresas, eso es clarísimo, inclusive el Senador Monreal tampoco nos ha recibido, no ha querido platicar con nosotros”, relató.

Olivera también señaló que para ellos como colectivo es un desafío entrar a los encuentros de las comisiones, mientras que para los representantes de las industrias es un privilegio, ya que son bien recibidos por parte de los legisladores, incluyendo el Senador morenista, Ricardo Monreal.

“Ayer un par de compañeros entraron a esta reunión de las comisiones, nosotros entramos casi de manera clandestina, casi, casi como que nos hicieron el favor de dejarnos escuchar, pero repito, los representantes de las cámaras estaban sentados a la mesa con los legisladores, aplaudiédoles, tarjeteándoles, y eso es sumamente lamentable, no sólo senadores panistas, como el Senador Damián Zepeda o Miguel Ángel Mancera o los pseudoverdes, los pseudoambientalistas, también, repito, el Senador Monreal haciendo mancuerna con las industrias, indignados, estamos indignados”

“Es indignante, es frustrante presenciar esa cooptación política, porque los senadores de diferentes fracciones, de diferentes grupos parlamentarios se dejaron influenciar, tarjetear, estamos viendo a qué intereses están obedeciendo y a quién están representando ellos, eso es muy lamentable”, reiteró la integrante del colectivo Cambiémosla Ya.

Sobre a la eventual aprobación de la nueva Ley Minera, la activista señaló que el mejor escenario, aunque no tan probable, dijo, es que se aprobara la minuta de la Cámara de Diputados, pese a que en la misma se hicieron diversos recorte, la cual, dijo, es “muy valiosa todavía con esos recortes”, y otra posibilidad es “que se vaya a un parlamento abierto, y lo que vamos a espera en ese sentido es tener una ley minera ad hoc nuevamente para la industria, probablemente con recortes aún mayores de lo que hemos visto”, explicó.

Por ello, exhortó al Senado de México a no recortar más la propuesta, pues afirmó que con los que se hicieron en la Cámara Baja es suficiente. “Nuestra propuesta es para los senadores, nuestro llamado, más bien, es que no le hagan recortes, ya es suficiente, se perdió con el tema del agua, con los operadores políticos que tienen las mineras en Cámara de Diputados”, expresó.

Además, llamó al Presidente López Obrador a pronunciarse ante los recortes que sufrió su iniciativa, misma que calificó de “alto nivel”. “También quisiéramos ver un poco más al Presidente en acción, ahora que regrese, de su iniciativa, ver el resultado, en lo que detona, también queramos ver cuál va a ser su reacción, esperar un poco a eso, él mandó una iniciativa de muy alto nivel, a ver ahí qué pasa con el Presidente Andrés Manuel, una vez que se encuentre más recuperado, también vamos a ver su reacción”, pidió.

Este martes 25 de abril, las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, decretaron un receso y se declararon en sesión permanente para abrir un espacio para lograr una mayor deliberación en torno a la Reforma a la Ley Minera.

Luego de una primera ronda de discusión, en la que los legisladores de la oposición (PRI, PAN y PRD) y del Partido Verde pidieron que no se no apruebe la minuta de la Cámara de Diputados “vía fast track”, por lo que se votó la propuesta para hacer una pausa “hasta nuevo aviso” con la finalidad de recoger puntos de vista de los actores involucrados y lograr consensos.

En su intervención, el Senador del PVEM Raúl Bolaños Cacho-Cué fue el primero en hacer la propuesta del receso y no legislar de manera apresurada. “Creo que estaríamos en condiciones y le solicitaría a los presidentes declarar un receso y declararnos en comisión permanente para poder construir a través del diálogo, con los comentarios de nuestras compañeras, legisladoras y legisladores”, solicitó.

“Incluso, analizar la posibilidad de incorporarlos en la exposición de motivos de dicha minuta, darle tiempo también a que la Junta de Coordinación Política sesione en el transcurso del día y podamos dar cuenta a nuestro país de que en el Senado de la República sabemos ponernos de acuerdo en un tema que nos une y que no corremos la prisa de tener que aprobarlo en este momento”, agregó ante los legisladores.

La propuesta llegó al Senado tras su aprobación, con una serie de modificaciones, en la Cámara de Diputados el viernes pasado. Entre los principales acuerdos destaca que la iniciativa original del Ejecutivo Federal contemplaba la reducción de concesiones mineras de 50 a 15 años, un plazo que, tras la discusión en la Cámara Baja, se delimitó en 30 años.

