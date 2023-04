EU abre centros de atención en Colombia y Guatemala para controlar flujo de migrantes

Por Rebecca Santana y Colleen Long

Washington, 27 de abril (AP).— El Gobierno estadounidense anunció el jueves que abrirá centros de atención en Guatemala y Colombia para buscadores de asilo que pretenden dirigirse a la frontera entre Estados Unidos y México, con el fin de evitar un previsto aumento del flujo de migrantes a medida que terminan las normas impuestas durante la pandemia de COVID-19.

Los centros migratorios forman parte de un intenso intento de evitar que miles de personas realicen la peligrosa travesía a la frontera sur estadounidense cuando terminen las restricciones el 11 de mayo.

Mayorkas advirtió que ni los migrantes ni los traficantes deben interpretar el fin de las restricciones como que la frontera está abierta: ”Que quede bien claro: Nuestra frontera no está abierta ni lo estará después del 11 de mayo”.

Sin embargo queda por ver si los centros de procesamiento y otras medidas, como trámites agilizados para solicitudes de asilo y operativos contra redes de tráfico de personas, lograrán frenar la oleada de migrantes procedentes de países azotados por problemas políticos y económicos.

Migration is a hemispheric challenge that demands hemispheric solutions. That is why I am so proud of the steps we announced today with @StateDept and our international partners. (1/4) pic.twitter.com/3Z42u6oELv

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) April 27, 2023