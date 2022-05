Leclerc domina el primer libre rumbo al GP de Mónaco; “Checo” Pérez le sigue de cerca

Redacción deportes, 27 may (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del citado principado de la Costa Azul; en las que relegó al segundo y al tercer puesto al mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y a su compañero español Carlos Sainz, respectivamente.

En la mejor de sus 28 vueltas, Leclerc cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo en un minuto, 14 segundos y 531 milésimas, apenas 39 menos que “Checo” -tercero en el Mundial, que dio una más que él- y con sólo 70 de ventaja sobre Sainz, que giró una vez menos que su colega monegasco; en un entrenamiento en el que el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), marcó el decimotercer crono.

