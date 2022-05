Alan White, legendario baterista de Yes, muere a los 72 años tras “breve enfermedad”

Londres, 27 may (EFE).- El veterano y legendario baterista inglés Alan White, del grupo británico de rock progresivo Yes, ha fallecido a los 72 años, según indicó este viernes la banda en su cuenta de Twitter.

El grupo no especificó el motivo del fallecimiento del músico sino que menciona una breve enfermedad como causa de la muerte, al tiempo que los integrantes de Yes indican que se encuentran “en estado de shock y aturdidos”.

Además de Yes, a lo largo de su larga carrera, White también tocó en otras formaciones como The Downbeats, The Gamblers y en la Plastic Ono Band, el grupo formado por el beatle John Lennon y Yoko Ono, y también colaboró con George Harrison.

It is with deep sadness that YES announce Alan White, their much-loved drummer and friend of 50 years, has passed away, aged 72, after a short illness.https://t.co/FjaCeYhUk2 pic.twitter.com/nPsL8m3XhH

