La OMS acepta desconocimiento de la viruela del mono, pero dice que “no es la COVID”

Madrid, 27 de mayo (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido el desconocimiento que actualmente existe sobre muchos aspectos de la viruela del mono, si bien ha asegurado a la sociedad que “no es de preocupar” y que “no es la COVID-19” y no se transmite tan rápido.

“La cifra de contagiados quizás puede aumentar en los próximos días porque consideramos que estamos realmente al principio de este evento que es inusual y del que todavía hay muy pocos casos exportados a países no endémicos”, han recalcado desde la OMS.

