Después de 21 años, Neil Young publica “Toast”, uno de sus discos perdidos

El músico Neil Young recupero uno de sus discos perdidos y lo lanzó a través de redes sociales; “Toast” tenía planeado su lanzamiento en 2001.

Canadá, 27 de mayo (EFE).- Tras años de retrasos, Neil Young decidió recuperar uno de sus álbumes perdidos, “Toast“, que grabó con el grupo Crazy Horse en 2001 y que, según el músico canadiense, es tan triste que hasta ahora no había tenido fuerza para publicarlo.

Como anticipo a la aparición del álbum en julio, Young compartió este viernes en su canal de YouTube una de sus canciones, “Standing in the Light of Love”.

El año pasado, Young justificó su decisión de no publicar “Toast” hace 21 años porque en ese momento no podía tolerar su música.

“A diferencia de otros, ‘Toast’ era tan triste que no lo pude sacar. Me lo salté y me puse a hacer otro álbum en vez de ese. En ese momento, 2001, no pude lidiar [con el álbum]”, escribió Young en su página web en mayo de 2021.

En vez de sacar a la luz “Toast”, Young decidió trabajar con Booker T. y MG en “Are You Passionate?”. Después, nunca pareció un buen momento para recuperar el álbum que grabó junto con la banda estadounidense Crazy Horse en San Francisco (EU).

A lo largo de los años, Young sí ha interpretado algunas de las canciones de “Toast” en sus giras, pero nunca el conjunto del álbum tal y como fue concebido y grabado.

Ahora, Young parece listo para que sus seguidores puedan escuchar en su totalidad “Toast”, cuyo sonido él mismo ha calificado como “tenebroso y oscuro, pero no de mala manera”.

Young subió este viernes a su canal de YouTube la canción “Standing in the Light of Love” y en un mensaje en su web el cantante canadiense anunció la próxima publicación de “Toast”.

El álbum apareció hoy en Amazon aunque no estará en la calle hasta el 8 de julio. Según la información de Amazon, “Toast” incluye siete canciones: “Quit”, “Standing in the Light of Love”, “Goin’ Home”, “Timberline”, “Gateway of Love”, “How Ya Doin’?” y “Boom Boom Boom”.

Young ha dicho que “Toast” trata de relaciones.

“Hay un momento en muchas relaciones que se estropean, mucho antes de la ruptura, cuando se hace evidente a uno, o quizás a los dos, que se ha acabado. Este era ese momento”, escribió Young.