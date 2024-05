El Presidente desea que le vaya bien a fuerzas progresistas en elecciones europeas

El mandatario celebró que Europa entre en un periodo de definición ideológica, pues aseguró que había mucha simulación tanto de las derechas como de las izquierdas.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió este lunes su deseo de que ganen las “fuerzas progresistas” en el Parlamento europeo, de cara las próximas elecciones que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024, en vez del conservadurismo, pues si este último sale airoso en los comicios, “no hay salida para Europa”.

Desde Palacio Nacional, el Presidente señaló que en Europa “está subiendo la ultraderecha”, por lo que mencionó que las fuerzas progresistas tienen una buena oportunidad para afianzarse en el Parlamento, y les deseó suerte para las elecciones.

“Yo creo que tienen una gran oportunidad las fuerzas progresistas de Europa porque hacía falta el que se descararan los conservadores. Yo hablo de conservadores y debe de entenderse derecha en general porque no creo en la extrema derecha. Creo que existe nada más la derecha, y creo que para no hablar de izquierdas y de derechas, lo mejor es hablar en el caso de las derechas de conservadurismo”, comentó.

“Se fue empoderando el conservadurismo, fue creciendo y entonces ya cuando está de nuevo ahí, bien plantado, porque pueden simular que son distintos, porque hay uno más franco o cínicos”, agregó.

Asimismo, el mandatario celebró que en Europa se entre en un periodo de definición ideológica, pues aseguró que había mucha simulación tanto de las derechas como de las izquierdas.

“Entonces me da mucho gusto que ahora en Europa estén entrando a un proceso de definición, donde ya no va a haber justo medio, en donde no van a haber medias tintas. Va a ser muy claro: ¿vas a estar a favor del pueblo, de los trabajadores, de las causas justas; o vas a estar a favor de la oligarquía, de los corruptos, de los autoritarios?”, dijo.

"Me da gusto que en Europa estén entrando en un proceso de definición. Va a ser muy claro: estás a favor del pueblo, de los trabajadores, de las causas justas o a favor de la oligarquía, de los corruptos, de los autoritarios. Va ayudar muchísimo",dijo el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/giDdq3UL0v — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) May 27, 2024

“Eso va a ayudar muchísimo. Entonces me complace estar observando que hay un despertar en Europa de las fuerzas progresistas y ojalá les vaya bien en la elección creo que el 9 de junio. Les deseo que les vaya bien porque de lo contrario, no hay salida para Europa”, declaró.

Por otro lado, López Obrador afirmó que la política económica conservadora no es una opción, sino luchar por un cambio, como pasó en México, donde ya no se siguen las misma políticas.

“La política económica conservadora no es opción, no es alternativa, y cuando se está en una decadencia, y eso fue lo que se decidió en México, no hay más que una transformación, no hay más que luchar por una transformación, por un cambio verdadero, ya no seguir con las mismas políticas”, explicó.

“No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Hay que cambiar. Hay que cambiar y tenerle mucha confianza a la gente. Hay que voltear a ver al pueblo. Los cambios, las transformaciones no las apoyan los oligarcas, los grupos de intereses creados. No se va a tener apoyo de los medios convencionales de información, que en realidad son de manipulación. No. El apoyo para transformar, el apoyo sincero y seguro es el que dimana del pueblo. Y en eso no hay que equivocarse”, añadió.

“Vamos a estar pendientes. No podemos nosotros meternos, pero es una reflexión de cómo vemos el mundo. Tenemos que estar pendientes porque no es sólo estar viendo el árbol, hay que ver el bosque para entender lo que pasa en nuestro país”, finalizó.