VIDEO: Christian Nodal rompe en llanto al hablar de sus polémicas durante concierto

Durante uno de sus conciertos por Colombia, Nodal lanzó un emotivo disccurso en el que compartió con su público sus sentimientos sobre las polémicas en las que se ha visto envuelto.

Mérida, 27 de junio (PorEsto).- Hace unos días, el cantante Christian Nodal estalló contra unos fans, pero este fin de semana conmocionó a sus seguidores de Montería, Colombia, debido a que no pudo ocultar su sentir, terminó por romper en llanto en pleno escenario.

El cantante llegó hasta Colombia con su “Forajido Tour”, pero lo que parecía ser una noche de fiesta, terminó convirtiéndose en una muy emotiva noche que Nodal aprovechó compartir con su público cómo es que se encuentra emocionalmente.

Durante el concierto, Nodal dijo sentirse agradecido con los fans y su público que siempre lo acompaña. Sin embargo, se sinceró sobre la relación que tiene con algunos medios de comunicación y aclaró que le ha costado mucho llegar hasta donde está.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, comentó.

El exprometido de Belinda también reconoció que no se considera un ejemplo para nadie, ya que al igual que toda la gente, comete errores. Sin embargo, puso en relieve que al ser una figura pública, siempre está expuesto al escrutinio.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma fotos y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme”, agregó ya con lágrimas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE POR ESTO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.