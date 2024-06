SpaceX construirá vehículo para sacar de órbita a la Estación Espacial Internacional

WASHINGTON (AP).- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ha adjudicado a SpaceX un contrato de 843 millones de dólares para construir el vehículo que sacará a la Estación Espacial Internacional de su órbita terrestre cuando finalice su vida operativa dentro de unos años.

SpaceX, una empresa privada controlada por el magnate tecnológico Elon Musk, construirá el vehículo que desorbitará a la Estación Espacial, pero la NASA seguirá supervisando la eventual misión.

Se prevé que la Estación Espacial Internacional, lanzada en 1998, tendrá que ser sacada de órbita en 2030. La estación está gestionada por agencias espaciales de Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá y Rusia. Todos los países implicados se han comprometido a operar la estación hasta 2030 excepto Rusia, que sólo se ha comprometido a participar hasta 2028.

We have selected @SpaceX to develop and deliver the U.S. Deorbit Vehicle and prepare for a safe and responsible deorbit of the @Space_Station after the end of its operational life in 2030. Learn more: https://t.co/ogAhEazBpt pic.twitter.com/5pyBPfobkp

— NASA (@NASA) June 26, 2024