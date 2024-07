París 2024 ¬ Kenia avanza a la segunda ronda en remo; descalifican a nadador mexicano

México consigue clasificar a los cuartos de final en la segunda ronda en remo con Kenia Lechuga; sin embargo, queda fuera del Tiro deportivo contra China.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– La participación de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024 continúa este sábado. Unos avanzaron a las siguientes rondas y otros se quedaron en los primeros 10 lugares.

Hasta ahora no han caído las medallas para México, pero el tablero del medallero ya lo abrió China al conseguir la primera medalla de oro al vencer a Corea del Sur (16-12) en la Final de tiro con rifle desde 10 metros, en categoría mixta.

A continuación un recuento de la participación de los atletas mexicanos este sábado en los Juegos Olímpicos de París.

KENIA LECHUGA AVANZA A SEGUNDA RONDA EN REMO

Buenas noticias para la delegación mexicana en Paris 2024, luego de que Kenia Lechuga lograra una destacada participación en el remo y avanzara a la segunda ronda de la prueba de 1500 metros de scull individual en la máxima justa deportiva.

La remadora mexicana aseguró la clasificación al obtener un tiempo récord de 7:46:11 minutos en el marcador en su serie eliminatoria, por lo que su siguiente participación será en la ronda de cuartos de final que se disputará el próximo 30 de julio.

DE LARA ES DESCALIFICADO, PERO VOLVERÁ A COMPETIR EL 30 DE JULIO

El nadador mexicano Miguel de Lara ha tenido problemas para conciliar el sueño en la Villa Olímpica tras ser descalificado en los 100 metros estilo pecho.

Compitiendo en la segunda manga de su prueba, el mexicano tocó la pared milésimas de segundo después del islandés Anton McKee, quien terminó en el primer sitio, pero al salir de la piscina de la Arena De la Défense se enteró que había sido descalificado.

“Estoy molesto porque no tengo idea del por qué lo hicieron”, dijo de Lara a The Associated Press. “No me descalificaban en una competencia desde que tenía 12 años. Repaso la prueba en mi cabeza y, por más que lo intento, no lo entiendo”.

Natación mexicana 🇲🇽 Miguel de Lara quedó fuera de los 100 m pecho en el heat tras ser descalificado presuntamente por una patada de delfín al final ❌🏊‍♂️#ModoOlímpico#Paris2024pic.twitter.com/su4wenq7Q4 pic.twitter.com/oHYSBgNYYl — Paulina García Robles (@paugr) July 27, 2024

El mexicano fue el único competidor en ser descalificado en su prueba, luego de ser el noveno mexicano en competir en los 100 metros pecho en unos Juegos Olímpicos y el primero desde Alfredo Rodríguez, quien lo hizo en Sydney 2000.

“Todo lo que podía salir mal está saliendo mal”, dijo molesto el competidor. “Además de esto, no hay aires (acondicionados) en la villa olímpica, tengo piquetes de mosquitos en toda la cara y no he podido dormido bien”.

De Lara, originario de Torreón, en el norte de México, tendrá una oportunidad de redimirse y de paso mejorar su experiencia en unos Juegos Olímpicos el próximo martes cuando compita en los 200 metros del mismo estilo.

“Por lo pronto esto ya me sirvió para sacar un poco los nervios”, agregó el mexicano. “Vamos a tener unos días para sacudirnos lo que sea que es lo que me esté pasando y tratar de hacer mejor las cosas”.

“No me habían descalificado desde los 12 años y no entiendo por qué” 😳 Miguel de Lara desconoce la razón por la que lo descalificaron en los 100 metros pecho de #Paris2024 pic.twitter.com/pUDRgFT59R — Claro Sports (@ClaroSports) July 27, 2024

MÉXICO QUEDA FUERA DEL TIRO DEPORTIVO

China logró convertirse en el primer país que consiguió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, presea que obtuvieron en la categoría de equipos mixtos de tiro deportivo, en la modalidad de Rifle de Aire 10 metros, tras una actuación sobresaliente por parte de la dupla conformada por Sheng Lihao y Huang Yuting.

Sin embargo, la dupla mexicana logró obtener una puntuación total de 628.6, sólo un punto y una décima por debajo del representativo alemán que consiguió 629.7 unidades. De dicho modo, los alemanes se instalaron en la cuarta posición para, de ese modo, clasificarse para la siguiente ronda y competir por la medalla de bronce contra Kazajistán, dejando a México fuera de la competencia.

En la primera serie de la competición Zumaya obtuvo 104.1 puntos, mientras que su compañero hizo lo propio y logró una puntuación de 104.4, sumando un total de 208.5 unidades. La segunda serie no presentó mucha diferencia, ya que la dupla mexicana tuvo puntajes de 104.8 y 104.1, para un total de 209.9 puntos.

¡𝗥𝗼𝘇𝗮𝗻 𝗹𝗮 é𝗹𝗶𝘁𝗲! 🇲🇽 La dupla Goretti Zumaya y Edson Ramírez finaliza en el séptimo puesto de la clasificación por equipos mixtos en 10 metros rifle de aire con 628.6 puntos; quedaron a 1.1 unidades de disputar medallas. pic.twitter.com/uFt8xt3xNF — CONADE (@CONADE) July 27, 2024

Para la tercera y última serie, la oriunda de Guanajuato y el nacido en Tamaulipas mejoraron sus puntuaciones al sumar 105.2 y 105 unidades respectivamente, que resultaron en un total de 210.2, misma que les costó su pase a la siguiente ronda.