“Checo” vuelve a la primera fila de partida en Bélgica; Leclerc se lleva la pole

Ciudad de México, 27 de julio (ASMéxico).- Sergio Pérez respondió en el momento importante del sábado. Una gran actuación en clasificación tuvo “Checo” este día al finalizar en el tercer lugar, pero por una penalización de Verstappen arrancará en la segunda posición en la carrera de este domingo.

Q1 PROMISORA DE “CHECO”

La lluvia hizo acto de presencia en Spa-Francorchamps en el momento cumbre del sábado. Bajo condiciones complicadas inició la clasificación en la que “Checo” estaba obligado a no fallar.

