NASCAR confirma la llegada en 2025 de la Cup Series al Autódromo Hermanos Rodríguez

Por Carlos Rodríguez

Ciudad de México, 27 de agosto (AP) — Los dirigentes del Autódromo Hermanos Rodríguez llevaban años buscando añadir una carrera internacional para darle más uso al icónico circuito en la capital del país. Ya lo lograron.

NASCAR y la compañía OCESA confirmaron el martes que, a partir del próximo año, México será anfitrión de la Cup Series, la categoría de élite de esa serie de automovilismo que por primera vez tendrá una carrera por puntos fuera de Estados Unidos.

“Este vuelve a ser un momento icónico para nuestro país, estamos emocionados por esta gran noticia, por la llegada de una nueva carrera internacional”, dijo Alejandro Soberón, fundador y director general de la organizadora de espectáculos OCESA.

El Autódromo Hermanos Rodríguez, además de ser sede de carreras de Fórmula 1 desde el 2015, salvo una pausa en 2020 por la pandemia, también recibe una carrera de Fórmula E cada año, así como algunas competiciones locales de autos y motos.

“Tenemos el objetivo de seguir expandiendo los productos y el entretenimiento hacia todos nuestros fans, hacia nuestros clientes, aliados estratégicos, patrocinadores y la propia industria. Eso es lo que nos tiene hoy aquí”, añadió Soberón.

La carrera de NASCAR será el 15 de junio de 2025. Ese fin de semana, además de la categoría de élite, se correrán la Serie Xfinity, la segunda división de NASCAR, y la NASCAR México Series.

“Estamos ansiosos por traer la NASCAR Cup Series, nuestro evento premier el próximo año”, dijo Ben Kennedy, vicepresidente ejecutivo y director de innovaciones en sedes y carreras de NASCAR. “La NASCAR México series ha sido importante para el desarrollo de los futuros pilotos. Daniel (Suárez) empezó ahí, un buen número de pilotos también”.

Suárez, originario de la ciudad norteña mexicana de Monterrey, se coronó en la Xfinity Series en el 2016 corriendo con Joe Gibbs Racing y se convirtió en el primer piloto no nacido en Estados Unidos en ganar una carrera de NASCAR.

“Estoy viviendo un sueño, la última vez que corrí aquí fue hace 10 años y soñaba regresar a correr a mi país”, indicó Suárez. “Ahora podemos hacer un sueño realidad… competir frente a ustedes, que son la gente que me vio crecer y madurar, es muy especial”.

La Xfinity Series se escenificó en México entre 2005 y 2008, y las estrellas actuales de la Cup Series, Kyle Busch, Denny Hamlin y Martin Truex Jr. fueron ganadores durante el lapso de cuatro años.

Pero la Cup Series nunca se ha internacionalizado en la era moderna, salvo para carreras de exhibición en Japón entre 1996 y 1998, y en Australia en 1988.

“Para mí ganar esta carrera sería tan grande como ganar un campeonato y voy dejar todo de mí para ponerlos orgullosos”, añadió Suárez.

Las únicas dos carreras de la serie que adjudicaron puntos previamente a nivel internacional se desarrollaron en Canadá, en 1952 y 1958.

The NASCAR Cup Series will have its first points-paying race outside of the United States since 1958. 🇲🇽 pic.twitter.com/TecdpY3n9q

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) August 27, 2024