Gasoductos rusos reportan fugas y falta de presión para transportar energía a Europa

VARSOVIA, Polonia, 27 de septiembre (AP).— Las autoridades intentaban determinar el martes el origen de misteriosas fugas y pérdidas de presión en dos gasoductos que iban de Rusia a Alemania bajo el Mar Báltico, el mismo día que se inauguraba un nuevo ducto que pretendía reducir la dependencia de Polonia y Europa del gas ruso.

Ninguno de los dos ductos, el Nord Stream 1 y el 2, estaban llevando gas desde Rusia, en medio de un pulso por la energía entre Moscú y Europa provocado por la invasión en Ucrania. Sin embargo, las dos instalaciones estaban llenas de gas natural, que se utiliza para calentar hogares, producir electricidad y mantener fábricas en marcha.

Las autoridades dijeron que los derrames no suponían ninguna amenaza para los suministros de energía, dado que Rusia ya no enviaba gas por los ductos, y los expertos dijeron que el daño medioambiental sería limitado.

En el acto de inauguración de la nueva conducción a Polonia, la Primera Ministra danesa dijo que “no se puede descartar” un sabotaje tras la detección de las tres fugas.

Las autoridades danesas anunciaron el lunes que se había detectado una fuga en el Nord Stream 2, que nunca se ha utilizado. Más tarde fueron informadas de una importante caída de presión en el Nord Stream 1, que hasta hace poco era una fuente crucial de gas para Alemania.

La Administración Marítima Sueca indicó el martes que se habían descubierto dos fugas en el Nord Stream 1, que pasa en parte por aguas suecas. Las autoridades danesas también confirmaron los derrames.

La Autoridad Marítima Danesa emitió un aviso a navegantes y estableció una zona de exclusión para asegurar que los barcos no navegaban cerca de las fugas. Las embarcaciones podrían perder flotabilidad si pasan por la zona y hay un riesgo de que el combustible prenda en la superficie del agua y en el aire, indicaron las autoridades danesas. Las autoridades suecas emitieron advertencias similares.

Las fugas se detectaron en el nordeste y el sureste de la isla danesa de Bornholm.

“Las autoridades y el Gobierno siguen la situación de cerca”, indicó el Ministro danés de Energía, Dan Jørgensen, según medios daneses.

Por su parte, el Ministerio alemán de Economía dijo que investigaba la caída de presión en el Nord Stream 1 y que “en este momento no conocemos el motivo para la pérdida de presión”.

