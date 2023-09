“Hay libertades”, dice el Presidente sobre el juicio que presentó Ebrard ante TEPJF

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este miércoles que el juicio que presentó Marcelo Ebrard Casaubón, aspirante presidencial, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la protección de sus derechos políticos-electorales es parte de un procedimiento legal y que “hay libertades” para interponer esos recursos.

“Nada, nada. Nada, nada. Pues son procedimientos legales y hay libertades. Es lo único que puedo comentar. Yo ya terminé como dirigente del movimiento de transformación. Ya entregué, como es de dominio público, el bastón de mando aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota, como dicen ustedes”, dijo desde Palacio Nacional.