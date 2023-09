Marcelo: “Vamos por la candidatura a la Presidencia. No estoy buscando ser Senador”

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– En el inicio de sus visitas al interior de la República para promover su organización “El Camino de México”, el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón insistió en que él busca ser el candidato presidencial y no un Senador, además de cuestionar la tardanza de Morena, el partido con el que rompió tras perder ante Claudia Sheinbaum la virtual candidatura rumbo a 2024, por no resolver su impugnación sobre el proceso.

“Lo que estamos demandando, y por lo que estamos luchando, está íntimamente vinculado al Camino de México, porque no queremos esas prácticas en México, no las aceptamos, que desaparezcan del ambiente político mexicano”, dijo, sobre los llamados a la unidad tras las encuestas para definir al Coordinador del Movimiento de la 4T donde Sheinbaum resultó ganadora a pesar de las denuncias por irregularidades de Ebrard.

“Para lograr nuestro objetivo, acordamos organizarnos políticamente. El que no se organiza no va a lograr sus objetivos. Los invito a seguir caminando con lo mismo que dijimos antes del 6 de septiembre [cuando se dieron a conocer los resultados internos de Morena], antes de ese día dijimos: vamos por la candidatura a la Presidencia de la República, no estoy buscando ser Senador”, dijo alzando el tono.