GALILEO ¬ Nuevo descubrimiento rocoso en Marte ¬ IA revela figuras inéditas en Nazca

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– Un estudio acelerado por Inteligencia Artificial (IA) ha identificado 303 nuevos geoglifos en un trabajo de seis meses en la Pampa de Nazca (Perú), duplicando el número de elementos de este tipo confirmados en la zona. Este y otros temas científicos, como el hallazgo de una rara roca en Marte y de un tiburón fantasma en los océanos profundos, se dieron a conocer en Galileo, el programa sobre ciencia de Estudio B.

El primer caso es el resultado de un proyecto de investigación conjunto entre la Universidad de Yamagata (Japón) e IBM Research, que se ha publicado en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences). Los nuevos geoglifos incluyen humanoides abstractos, “cabezas decapitadas”, animales domésticos, peces, pájaros, gatos, una posible “escena ceremonial” e interacciones entre humanos y animales, escribieron los investigadores en el artículo. La forma más extraña era, sin duda, una “ballena asesina” de 22 metros de largo sosteniendo un cuchillo.

El estudio aporta claves sobre el propósito de estas estructuras. Así, los geoglifos gigantes de tipo lineal representan predominantemente animales salvajes y están distribuidos a lo largo de una elaborada red de geoglifos lineales y trapezoidales. Es probable que se usaran para actividades rituales a nivel comunitario, según un comunicado de la Universidad de Yamagata.

Los pequeños geoglifos de tipo relieve representaban motivos relacionados con humanos, incluidos humanoides y camélidos domesticados, y generalmente se encuentran a una distancia de visión de los senderos sinuosos. Parece que fueron vistos por individuos o grupos pequeños.

Por otro lado, el estudio concluye que mientras que los geoglifos figurativos de tipo lineal se crearon con fines ceremoniales comunitarios, los de tipo relieve se crearon para servir como “vallas publicitarias” que se pudieran ver desde los senderos para compartir información sobre actividades humanas, principalmente relacionadas con animales domésticos y cabezas decapitadas.

Las antiguas obras de arte probablemente fueron creadas entre el 200 antes de nuestra época y el 500 de nuestra época por miembros de la civilización preincaica conocida como Nazca (o Nasca), quienes quitaron las capas superiores de los guijarros teñidos de rojo de la superficie del desierto para revelar secciones de suelo más claro en una amplia gama de formas y tamaños diferentes.

UNA “ROCA CEBRA” DESLUMBRA DESDE MARTE

El rover Perseverance de la NASA en Marte ha descubierto una roca con rayas blancas y negras que no se había visto nunca antes en el Planeta Rojo, que ha dejado “atónito” al equipo de la misión.

Ha pasado casi un mes desde que el rover comenzó a ascender por las empinadas laderas que conducen al borde del cráter, en busca de rocas antiguas que pudieran enseñarnos sobre la historia marciana temprana. Si bien estas pendientes complicadas hicieron que el ascenso inicial fuera lento, el progreso del vehículo ha mejorado mucho en los últimos días, ya que Perseverance ha recorrido un tramo más llano. Desde este mirador, el rover ahora puede detectar puntos de referencia de etapas anteriores de la misión, como el icónico cerro Kodiak en el horizonte brumoso, lleno de polvo de las tormentas de polvo cercanas.

Mientras conducían por un terreno de guijarros sin nada destacable, los miembros del equipo detectaron un adoquín en la distancia con indicios de una textura inusual en imágenes de Navcam de baja resolución, y le dieron el nombre de Castillo de Freya. El equipo planeó una observación multiespectral utilizando la cámara Mastcam-Z para poder observar más de cerca antes de partir.

Cuando estos datos se descargaron un par de días después, después de que Perseverance ya había abandonado el área, quedó claro lo inusual que era. El castillo de Freya tiene unos 20 cm de ancho y tiene un patrón llamativo con rayas blancas y negras alternadas.

El equipo científico cree que esta roca tiene una textura diferente a cualquier otra vista en el cráter Jezero antes, y quizás en todo Marte. Nuestro conocimiento de su composición química es limitado, pero las primeras interpretaciones son que los procesos ígneos y metamórficos podrían haber creado sus rayas.

Dado que el castillo de Freya es una piedra suelta que es claramente diferente del lecho rocoso subyacente, es probable que haya llegado aquí desde otro lugar, tal vez habiendo rodado cuesta abajo desde una fuente más alta. Esta posibilidad entusiasma a los investigadores, que esperan que a medida que sigan avanzando cuesta arriba, Perseverance encuentre un afloramiento de este nuevo tipo de roca para poder obtener mediciones más detalladas, informa la NASA.

UN NUEVO “TIBURÓN FANTASMA” APARECE EN EL OCÉANO

Una nueva especie de tiburón fantasma que vive exclusivamente en las aguas profundas ha sido descubierta en el oceáno cercano a Australia y Nueva Zelanda.

El pez fantasma de nariz estrecha de Australasia fue descrito por la doctora Brit Finucci, científico pesquero del NIWA (National Institute of Water and Atmospheric Research) de Nueva Zelanda. Anteriormente se pensaba que formaba parte de una única especie distribuida globalmente, hasta que la investigación reveló que es genética y morfológicamente diferente a sus primos.

Los tiburones fantasma, o quimeras, son un grupo de peces cartilaginosos estrechamente relacionados con los tiburones y las rayas. Otros nombres para estos misteriosos animales incluyen pez rata, pez conejo y pez elefante.

Tienen la piel lisa, sin escamas, y se alimentan de crustáceos como camarones y moluscos con sus distintivos dientes en forma de pico.

“Harriotta avia (como ha sido denominada) es única debido a su hocico alargado, estrecho y deprimido; tronco largo y delgado; ojos grandes; y aletas pectorales muy largas y anchas. Es de un hermoso color marrón chocolate”, explicó Finucci en un comunicado.

LAS POTENCIAS QUE SE DISPUTARON NEPTUNO

El 23 de septiembre pasado se cumplieron 178 años del descubrimiento en 1846 de Neptuno. Octavo planeta en distancia al Sol y el más lejano del Sistema Solar, es el cuarto en diámetro y el tercero en masa. Su hallazgo desató una pugna nacionalista entre Francia y Gran Bretaña por determinar si fueron astrónomos ingleses o galos a los que correspondía el honor del descubrimiento.

Todo empieza en 1821, cuando el astrónomo francés Alexis Bouvard publicó en sus tablas astronómicas la órbita de Urano. Las observaciones revelaron perturbaciones sustanciales, que llevaron a Bouvard a lanzar la hipótesis de que la órbita de Urano debía estar siendo perturbada por algún otro cuerpo.

En 1843, el británico John Couch Adams calculó la órbita de un octavo planeta en función de las anomalías observadas en la órbita de Urano. Envió sus cálculos a sir George Airy, el Astrónomo Real, quien pidió más información. Adams comenzó a redactar una respuesta, pero nunca llegó a enviarla.

Mientras, el francés Urbain Le Verrier publicó sus propios cálculos. En el mismo año, el británico John Herschel comenzó a abogar por el enfoque matemático y persuadió a su compatriota James Challis para buscar el planeta propuesto por Le Verrier. Después de muchas dilaciones, Challis empezó su búsqueda, reacio, en julio de 1846.

Mientras, Le Verrier había convencido al astrónomo alemán Johann Gottfried Galle para buscar el planeta. Neptuno fue descubierto esa misma noche, el 23 de septiembre de 1846, donde Le Verrier había predicho que se encontraría. Challis más tarde se dio cuenta de que había observado previamente el planeta dos veces en agosto, sin advertirlo.

A raíz del descubrimiento, hubo mucha rivalidad nacionalista entre los franceses y los británicos sobre quién tenía prioridad y merecía crédito por el descubrimiento. Finalmente surgió un consenso internacional sobre que tanto Le Verrier como Adams conjuntamente lo merecían. Tiempo después, se constató que Galileo había dado con el planeta en 1612, pero lo confundió con una estrellas.

