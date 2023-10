Enkoll, sobre la CdMx: Morena 43%, PAN 22, PRI 7, MC 3. Harfuch tiene 41% y Clara 32

La última encuesta de Enkoll, realizada para W Radio y El País, reveló que Omar García Harfuch está muy arribaen sus aspiraciones por la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México y por encima de Clara Brugada.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– La disputa por la capital mexicana no será tan dura como parecía hace unos meses. Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) suman juntos apenas 30 puntos porcentuales de cara a las elecciones de 2024 mientras que Morena tiene 43. La última encuesta de Enkoll, realizada para W Radio y el diario español El País, dice que el perredismo básicamente desaparecerá en la ciudad más importante de México, su bastión, territorio que gobernó desde 1997 y que perdió en 2018. El desplome del PRD, en apenas un sexenio, ha hecho historia y de mantenerse esa tendencia significa que en 2025 no existirá, siquiera, como partido político formal, es decir, con registro.

Enkoll indica que Claudia Sheinbaum Pardo es aprobada por 67 por ciento de los capitalinos y reprobada por 31 por ciento. Es una cifra fuerte. La calificación del Presidente de México anda en 65 por ciento con 33 por ciento que lo rechaza. Muy parejos, ambos. Es un buen signo para Morena porque el oficialismo se ha enfrentado, en los últimos años, con la gran incógnita de qué sucederá una vez que su líder, Andrés Manuel López Obrador, deje la vida pública. El relevo, al menos en términos de aceptación popular, estaría garantizado. Por otro lado, los datos de Martí Batres, el Jefe de Gobierno interino, pueden ser preocupantes. Está en negativos. Un 42 por ciento no lo aprueba mientras que un 40 por ciento, sí.

Al mismo tiempo, la encuesta revela que Omar García Harfuch está muy arriba en la Ciudad de México. Está por encima de Clara Brugada, quien ha apretado en la carrera por la candidatura, incluso con apoyos de una élite de izquierda que se pronunció a su favor con desplegados en las últimas dos semanas. “La carrera de Morena en Ciudad de México llega a instancias decisivas con Omar García Harfuch y Clara Brugada como punteros. El exsecretario de Seguridad en el Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene una ventaja del 12 por ciento en las preferencias efectivas frente a la exalcaldesa de Iztapalapa”, explica el periodista Elías Camhaji en su texto para El País.

Esta encuesta de viernes es importante porque tan pronto como este lunes Morena dará a conocer resultados de sus propias encuestas. La única manera en que Clara Brugada pueda ser candidata es si el partido oficial la designa con el argumento de los criterios de equidad de género que impuso Instituto Nacional Electoral (INE): en las 9 gubernaturas y la capital, cinco de las candidaturas deberán ser para mujeres.

“García Harfuch tiene un 43 por ciento de las preferencias efectivas entre la población en general, frente a un 31 por ciento de Brugada, de acuerdo con Enkoll. Más abajo está Hugo López-Gatell, que fue Subsecretario de Salud en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con un 17 por ciento. Mariana Boy, excandidata a la Jefatura de Gobierno por el Partido Verde en 2018, cuenta con un 6 por ciento. El Diputado Miguel Torruco, el último aspirante en sumarse a la contienda interna, tiene un 3 por ciento. A la pregunta de a quién prefieren los encuestados como candidato de Morena en la capital, un 13 por ciento respondió que ninguno y un 4 por ciento dijo que está indeciso. Las preferencias efectivas no toman en cuenta a quienes no se decantan por ninguno de los aspirantes ni a quienes no saben por quién votar”, agrega el diario español.