Aldana busca reelegirse en el Sindicato Petrolero entre acusaciones de desvíos

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– Los petroleros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) están convocados este lunes al proceso de elección de la nueva dirigencia para el periodo de 2025 al 2030.

Sin embargo, la disidencia estima que será reelegido Ricardo Aldana Prieto, cercano al exlíder sindical Carlos Romero Deschamps, quien murió entre denuncias penales por enriquecimiento ilícito durante su gestión de casi tres décadas.

La otra única aspirante, de la planilla guinda, es la tabasqueña María Cristina Alonso, quien también participó en la previa elección en 2022. Ese año, los aspirantes desfilaron en la conferencia del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer sus propuestas.

El trabajador de la Refinería Cadereyta, Alan Aldape, aseguró en entrevista que el grupo de Aldana es una mafia sindical que debe ser investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que aunque los miles de trabajadores pagan cuotas sindicales, ni siquiera tienen acceso a utilidades. Prevé que será reelegido porque el sindicato es juez y parte en la organización, conteo y registro de votos de la elección, y cuenta con los recursos y base obrera.

“El sindicato tiene inversiones, dinero, es el sindicato más poderoso de México. Pero estas personas se han encargado de ocultarlo todo y solamente beneficiarse ellos y sus familias. Eso ha sido un descaro, muestran la opulencia ante nosotros los trabajadores. Ricardo Aldana hace poco celebró la boda con su hijo en San Pedro Garza García, una boda fifi. Durante el recorrido que está haciendo en las 36 secciones pregona que va haber revocación de mandato, ¿se va autorevocar?, ¿piensa que somos tontos? No es así. Mejor el sufragio efectivo no reelección, no líderes charros. Eso es lo que queremos: libertad sindical. Es una mafia sindical, son lo peor, son delincuentes que deberían ser investigados por la UIF”.

Pese al reflector de aspirantes en la mañanera, en enero de 2022 Aldana fue declarado como Secretario general del sindicato petrolero, aunque no cumplía el requisito de ser trabajador sindicalizado (es de confianza) y entre denuncias de coacción del voto y acarreo. Hubo vigilancia de la Secretaría del Trabajo, pero líderes sindicales de diversas secciones presionaron a los petroleros a enviar la prueba de su voto a favor de Aldana, de acuerdo con mensajes y audios en WhatsApp a los que en ese momento SinEmbargo tuvo acceso. También hubo denuncias de acarreo tanto en el evento de cierre de campaña de Aldana como el día de la votación para “respaldar el triunfo”.

Aldana era tesorero de Pemex cuando ocurrió el Pemexgate, un desvío millonario entre el sindicato y el PRI a la candidatura del priista Francisco Labastida. En 2003, el ex legislador pudo ser desaforado por participar en ese desvío. Pero, a cambio de que el PRI apoyara a aprobar la Reforma Energética de Vicente Fox, lo salvó el PAN votando en contra de su desafuero. Actualmente, Aldana repite una y otra vez que fue exonerado.

María Cristina Alonso, petrolera tabasqueña y aspirante a la dirigencia del sindicato petrolero, recordó que es tiempo de mujeres contra el “régimen caciquil opresor” en el sindicato de Pemex. Acusó que su planilla no ha estado exenta de “persecución” durante la campaña, como lo ocurrido en Ciudad del Carmen, ya que “es una elección a modo”. También aseveró que durante la gestión de Aldana siguen los vicios como venta de plazas y falta de herramientas de seguridad para los trabajadores pese al registro de explosiones en plataformas o refinerías.

“Sufrimos una persecusión por parte, no sabemos si de trabajadores, pero traía una camiseta de Ricardo Aldana, pudimos documentarlo. Conmigo viaja mi familia porque finalmente el rescate del sindicato petrolero no nada más es para el trabajador, sino para la familia petrolera. Este seudo equipo de campaña de Aldana, no puedo decir compañero porque él es trabajador de confianza y yo soy trabajadora sindicalizada, me deslindo totalmente, yo soy planilla guinda; no pertenezco al régimen caciquil, opresor. Es bien sabido el trato que hemos recibido durante las últimas décadas. Ellos intentaron tomar fotos al interior de la camioneta donde había un menor, voy a proceder conforme a derecho”, dijo este viernes en campaña desde Poza Rica, Veracruz.

No obstante, el trabajador de la refinería Cadereyta, Alan Aldape, tampoco confía en esta planilla guinda. Cuestiona que se hayan prestado a esta “simulación” de elección sin piso parejo. Alonso García, señaló, no es conocida en las 36 secciones porque no tiene una trayectoria de lucha por los derechos laborales.

“Estas personas se están peleando el poder por el poder y no les interesan las problemáticas que tenemos los trabajadores”, dijo. “No tenemos basificación, no tenemos jubilaciones debido a que Aldana votó a favor de la Reforma Energética, no hay prestaciones”.

ELECCIONES SIN PARIDAD DE GÉNERO

La convocatoria para la inscripción de planillas se presentó el 7 de octubre y el 14 se cerraron los registros. De las cuatro planillas registradas, quedó la planilla verde de Aldana y la planilla guinda de Cristina Alonso. Del 15 al 26 de octubre se realizarán las campañas y el lunes 28 de octubre serán las elecciones. Ese mismo día se espera que se den a conocer los resultados.

Eva María Jiménez, enfermera del hospital de Pemex en Minatitlán, dijo a la prensa local que el líder sindical Ricardo Aldana no ha visto por sus derechos laborales, por lo que rechaza que se reelija.

“Yo no estoy de acuerdo porque nuevamente se vuelve a reelegir este señor. No es posible que no nos hayan dado nuestros derechos a los hijos de los trabajadores. Yo ya tengo 30 años, soy del hospital regional Minatitlán. No es posible que los verdaderos trabajadores de pie que nos aventamos 40 horas de trabajo no nos puedan dar un beneficio ni cuando estamos en activo ni cuando se jubilan”, reclamó la enfermera cuando Aldana visitó esa sección.

El trabajador de la refinería Cadereyta Alan Aldapa concluyó que lo que más le perjudica a los trabajadores es la corrupción sindical y si gana Aldana continuará igual. Además, acusó, no hay paridad de género en la cúpula sindical ni en la planilla verde de Aldana pues todos los integrantes son hombres y cercanos.

“La planilla que registró por ende violenta la paridad de género porque no hay mujeres registradas. No se menciona y mantienen oculto”, dijo.

El Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, dijo recientemente que la reforma laboral garantiza “un nuevo escenario de libertad y democracia sindical, en donde no hay más injerencia por parte de las autoridades y los patrones en la organización de los trabajadores. Ya no se imponen ni se quitan líderes sindicales desde el poder”.

“La elección va contar con el acompañamiento y la presencia tanto de los verificadores del centro como del personal de la Secretaría del Trabajo”, adelantó.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez