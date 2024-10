VIDEO ¬ Adele rompe en llanto al ver a Céline Dion en su concierto en Las Vegas

El público, emocionado por el reencuentro, aplaudió y ovacionó mientras las dos cantantes se secaban las lágrimas.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La cantante británica Adele estalló en lágrimas al ver a su ídola, la legendaria artista canadiense Celine Dion, entre el público, durante su concierto en el Teatro Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, Estados Unidos.

Adele, quien estaba interpretando “When We Were Young”, no pudo contener su emoción al ver a Dion en su show.

La superestrella canadiense ha estado lidiando con el síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que afecta su movilidad.

Ambas artistas se abrazaron tiernamente, con Dion acariciando el rostro de Adele y ambas compartiendo un momento de conexión.

El público, emocionado por el encuentro, aplaudió y ovacionó mientras las dos cantantes se secaban las lágrimas.

Este emotivo momento resaltó la admiración y el respeto mutuo entre las dos divas del pop, dejando a todos los presentes conmovidos.