VIDEOS: Estallan disturbios en Bruselas y Holanda por victoria de Marruecos en Qatar

Bruselas, 27 de noviembre (AP) — Una serie de disturbios estallaron en varias ciudades de Bélgica y Holanda el domingo, después de que Marruecos venció sorpresivamente a Bélgica por 2-0 en el Mundial de Qatar.

Decenas de personas incendiaron distintos objetos, desde patinetes eléctricos hasta contenedores de basura y al menos un automóvil. Otros arrojaron piedras contra vehículos, algunos de los cuales fueron volcados por las turbas.

Meanwhile, in Brussels, Moroccans celebrate their win over Belgium. The cultural enrichment is paying dividends, right? pic.twitter.com/yakNCjTSSN

— David Vance (@DVATW) November 27, 2022