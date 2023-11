La CNB debe informar sobre la implementación de censo de personas desaparecidas: INAI.

El INAI ordenó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, apegarse a la Ley de Transparencia y dar a conocer la metodología que emplea en la capacitación de los funcionarios públicos respecto al Censo Nacional de Personas Desaparecidas. Por su parte, AMLO y gobernadores darán un informe en diciembre.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEMbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) tener transparencia en el proceso de capacitación de personas servidoras públicas en relación al Censo Nacional de Personas Desaparecidas.

Durante la sesión ordinaria del pleno del INAI de este lunes, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas narró que una persona usuaria de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) solicitó a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, grabaciones, informes y otra clase de materiales sobre la capacitación para la implementación del Censo.

Sin embargo, la CNB respondió que no localizó los documentos y no estaba obligada a generarlos, razón por la cual la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.

“Más allá de cuestiones políticas, cualquier iniciativa que pretenda modificar la manera en la cual se contabiliza y registra a las personas desaparecidas en nuestro país debe estar sujeta a la transparencia y a la rendición de cuentas”, afirmó la Comisionada durante su ponencia.

Tras analizar el caso, la Comisionada Río Venegas determinó que la Comisión no cumplió con la Ley Federal de Transparencia, pues no agotó los recursos para dar a conocer los documentos requeridos al no turnar la solicitud a los departamentos y subdirecciones competentes.

Aunado a lo anterior, Río Venegas advirtió una contradicción en la respuesta que dio la Comisión ante la solicitud, debido a que en sus alegatos reconoció haber capacitado vía remota a personal de Comisiones y Fiscalías estatales; sin embargo, dijo no contar con información al respecto.

Por lo tanto, el pleno del INAI resolvió esta mañana revocar la respuesta dada por la Comisión e instruyó hacer una nueva búsqueda para proporcionar la información solicitada.

“Debido a su relevancia en el país, se debe informar su metodología, la manera en la cual se capacitó a los funcionarios involucrados, así como sus avances; para evitar un posible subregistro de datos o la revictimización de las personas desaparecidas”, declaró Río Venegas.

📃 #INAIalMomento Comisión Nacional de Búsqueda debe informar sobre implementación del Censo nacional de personas desaparecidas: INAI. 🔗 https://t.co/VinfpUMhzZ pic.twitter.com/0PsS7edX14 — INAI (@INAImexico) November 27, 2023

AMLO ALISTA INFORME

Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y los 23 gobernadores y gobernadoras del partido Morena se reunirán para alistar un informe sobre la búsqueda de desaparecidos, luego de haber definido una nueva metodología a nivel nacional a partir del llamado “modelo Ciudad de México”.

Así lo dio a conocer el Presidente durante su conferencia matutina de este 27 de noviembre. Además, adelantó que este informe se dará a conocer en diciembre de este año, aunque no especificó una fecha.

“Hoy tendremos una reunión con los gobernadores. Creo que como a las 11:00 (horas), porque estamos viendo esto de la búsqueda de desaparecidos y yo pienso que en diciembre podemos informar”, confirmó desde Palacio Nacional.

Asimismo, Andrés Manuel ratificó que ya se implementa en todo el territorio nacional el modelo utilizado en la Ciudad de México, el cual consiste en buscar a las y los mexicanos desaparecidos “casa por casa”.

De acuerdo con cifras retomadas por el INAI, entre 1962 y noviembre de 2023, cerca de 300 mil personas han sido reportadas como desaparecidas y, de acuerdo con datos de la Comisión, en 2022 desaparecieron al menos 27 personas por día.